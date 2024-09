Voici quand One UI 6.1.1 pourrait être déployé pour les flagships Galaxy de 2023

La mise à jour One UI 6.1.1 a été publiée pour la série Galaxy S24 la semaine dernière, et bientôt, Samsung apportera la mise à jour aux appareils phares lancés en 2023. Samsung n’a pas fourni de date de sortie spécifique pour ces appareils, mais il semble que l’opérateur canadien Telus ait fait ce que Samsung n’était pas disposé à faire.

Selon TelusOne UI 6.1.1 sera disponible sur la série Galaxy S23, le S23 FE, le Z Fold 5 et le Z Flip 5 le 17 septembre. Cette date ne concerne probablement que le Canada, mais étant donné que Samsung a publié la mise à jour One UI 6.1.1 du Galaxy S24 dans le monde entier au même moment, il se peut que ce ne soit pas différent pour les flagships de 2023.

La semaine du 16 septembre est celle à surveiller

En fait, One UI 6.1.1 pour la série Galaxy S24 est sorti au Canada un jour après les autres pays, donc le Galaxy S23 et d’autres appareils pourraient recevoir la mise à jour dans certains pays le 16 septembre. Ce serait un excellent moyen de faire oublier aux fans leur blues du lundi, même s’il serait bien que Samsung puisse déployer la mise à jour cette semaine.

Après tout, Samsung a déjà mis du temps à sortir One UI 6.1.1. Plus vite l’entreprise terminera le déploiement de One UI 6.1.1, plus vite nous aurons Android 15 et One UI 7.0.

La dernière fois que nous avons entendu parler de cette situation, Samsung a retardé le programme bêta de One UI 7.0, car l’entreprise discute toujours de nouvelles fonctionnalités et souhaite proposer une mise à jour bêta aussi exempte de bugs que possible. Mais nous pouvons supposer que le temps de développement plus long de One UI 6.1.1 a également quelque chose à voir avec ce retard.

Malheureusement, des délais de développement plus longs pourraient devenir la norme pour les mises à jour de One UI à l’avenir. Du moins, si Samsung prévoit d’introduire régulièrement de nouvelles fonctionnalités d’IA pour Galaxy. Heureusement, il ne semble pas que de nouvelles fonctionnalités d’IA accompagneront One UI 7.0.

Samsung prévoit probablement d’introduire les fonctionnalités Galaxy AI uniquement avec les versions x.1 et x.1.1 de One UI. Ces versions One UI font leurs débuts aux côtés des nouveaux smartphones phares chaque année, et constituent donc un excellent support marketing pour promouvoir les derniers appareils.

Note de l’éditeur:La capture d’écran ci-dessus, tirée du site Web de Telus, suggère que la mise à jour du 17 septembre sera une mise à jour mineure, mais « optimisations + mises à jour de sécurité » est la façon dont l’opérateur décrit les mises à jour de One UI, il s’agit donc très probablement de One UI 6.1.1 ici.