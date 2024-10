Voici quand nous allons « replier »

Il ne reste que deux semaines avant deux événements cruciaux du calendrier américain : le jour des élections et la fin de l’heure d’été.

Le changement d’heure semestriel devrait prendre fin le dimanche 3 novembre, comme l’horloge de millions de personnes, mais tous les Américains ne « reculeront » pas tous d’une heure afin de permettre plus de lumière du jour le matin. Le changement d’heure ne reviendra qu’en mars 2025, lorsque l’heure d’été recommencera.

Même si la fin de l’heure d’été en novembre entraîne une heure de sommeil supplémentaire, le changement d’heure peut encore créer de la confusion et perturber les horaires des enfants et des animaux domestiques.

Voici ce qu’il faut savoir sur la fin de l’heure d’été cette année.

Quand prend fin l’heure d’été en 2024 ?

L’heure d’été prendra fin pour l’année à 2 heures du matin, heure locale, le dimanche 3 novembre, lorsque nous « reculerons » et gagnerons une heure supplémentaire de sommeil.

L’année prochaine, elle recommencera le dimanche 9 mars 2025.

Qu’est-ce que l’heure d’été ?

L’heure d’été est la période entre mars et novembre où la plupart des Américains avancent leur horloge d’une heure.

Nous gagnons une heure en novembre (au lieu d’en perdre une au printemps) pour bénéficier de plus de lumière naturelle les matins d’hiver. Quand on « avance » en mars, c’est pour ajouter plus de lumière du jour le soir. Dans l’hémisphère Nord, le équinoxe d’automne est le dimanche 22 septembre, marquant le début de la saison d’automne.

Quand l’heure d’été a-t-elle commencé en 2024 ?

L’heure d’été a commencé en 2024 le dimanche 10 mars à 2 heures du matin, heure locale, lorsque nos horloges ont avancé d’une heure, dans le cadre du changement d’heure semestriel qui affecte la plupart des Américains, mais pas tous.

L’heure d’été prend-elle fin ?

L’idée d’arrêter de changer d’horloge a été soumise au Congrès au cours des deux dernières années, lorsque le Sénat américain a approuvé à l’unanimité le Sunshine Protection Act en 2022, un projet de loi visant à rendre l’heure d’été permanente.

Bien que la loi sur la protection du soleil ait été adoptée à l’unanimité par le Sénat en 2022, le Chambre des représentants des États-Unis ne l’a pas adopté et le président Joe Biden ne l’a pas signé.

UN Version 2023 de la loi est également resté inactif au Congrès.

Est-ce que chaque État observe l’heure d’été ?

Tous les États et territoires américains ne participent pas à l’heure d’été.

Hawaï et la majeure partie de l’Arizona n’observent pas l’heure d’été. En raison de son climat désertique, l’Arizona n’applique pas l’heure d’été (à l’exception de la nation Navajo). Après que la plupart des États-Unis ont adopté l’Uniform Time Act, l’État a estimé qu’il n’y avait aucune bonne raison d’ajuster les horloges pour que le coucher du soleil se produise une heure plus tard pendant les mois les plus chauds de l’année.

Il existe également cinq autres territoires américains qui ne participent pas :

Samoa américaines

Guam

Îles Mariannes du Nord

Porto Rico

Îles Vierges américaines

La nation Navajo, située dans certaines parties de l’Arizona, de l’Utah et du Nouveau-Mexique, applique l’heure d’été.

Hawaï est l’autre État qui n’observe pas l’heure d’été. En raison de sa proximité avec l’équateur, il n’y a pas beaucoup de variations entre les heures de clarté au cours de l’année.