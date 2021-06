Voici quand NE PAS prendre les routes

Plus de 47,7 millions d’Américains devraient voyager entre le 1er et le 5 juillet pour le jour de l’indépendance.

Plus de 91 % de ces Américains voyageront par la route.

Vendredi devrait voir le trafic le plus dense, avec des routes particulièrement encombrées l’après-midi.

Vous prévoyez de vous évader pour un 4 juillet ? Soyez prêt à partager la route avec de nombreux autres conducteurs.

Avec plus de 47,7 millions d’Américains qui devraient voyager entre le 1er et le 5 juillet pour le Jour de l’Indépendance, plus de 91%, soit 43,6 millions de voyageurs, prendront les routes cette année. Il s’agit du deuxième plus grand volume de déplacements jamais enregistré, même avec un trafic de navettage toujours inférieur aux taux d’avant la pandémie.

Tous ces véhicules signifient que les volumes de déplacements devraient augmenter de 15 % par rapport à la normale, selon Bob Pishue, analyste pour la société d’analyse des transports INRIX.

« Depuis le Memorial Day, nous avons continué à voir une augmentation du nombre de personnes qui voyagent », a déclaré Pishue. « (Dans) presque toutes les régions métropolitaines que nous avons examinées, nous voyons (le trafic) augmenter » pendant le week-end de vacances à venir.

Les routes seront bondées, en partie parce que de nombreux voyageurs évitent toujours d’autres options de transport, qui sont plus encombrées et s’accompagnent de restrictions COVID comme les mandats de masque.

Alors, comment les conducteurs peuvent-ils être sûrs d’éviter les pires goulots d’étranglement ? Tout est une question de timing.

« Vendredi est le plus gros pic, pas de surprise », a déclaré Pishue. « De 13 h à 15 h dans certaines régions et de 15 h à 17 h dans d’autres, le vendredi sera le jour le plus encombré. »

Les vagues de chaleur pourraient également jouer un rôle dans les volumes de circulation, certains voyageurs prenant la route plus tôt ou plus tard pour éviter les températures élevées en voiture.

Pishue a averti que les allers-retours lundi seraient également confrontés à une forte circulation.

« Vous pouvez certainement vous attendre à rencontrer quelques problèmes dans ces points chauds typiques », a-t-il déclaré.

Quand devrais-je prendre la route pour la quatrième ?

Ce sont les pires et les meilleurs moments quotidiens pour voyager pendant les vacances du 4 juillet, selon INRIX.

Jeudi 1er juillet :

Pire moment : 15h-17h

Meilleur moment : après 19h

Vendredi 2 juillet :

Pire moment : 16h-17h

Meilleur moment : avant 12h

Samedi 3 juillet :

Pire heure : 11h-13h

Meilleur moment : après 14h

Dimanche 4 juillet :

Les embouteillages ne sont pas attendus dimanche.

Lundi 5 juillet :

Pire moment : 16h-17h

Meilleur moment : avant 13h

Quels sont les pires couloirs et horaires pour voyager ?

Ces 10 villes devraient connaître l’un des trafics les plus intenses du 4 juillet, selon l’INRIX.

Atlanta

Pire couloir : I-75, Jodeco Road à Jenkinsburg Road

Pire moment : vendredi de 13h à 15h

Retard par rapport à la normale : 50 %

Boston:

Pire couloir : I-95 South, MA-10 jusqu’à Sanford Road

Pire moment : lundi, 15h-17h

Retard par rapport à la normale : 330 %

Chicago:

Pire couloir : I-90 East, West Roosevelt Road jusqu’à I-294

Pire moment : vendredi, 16h-18h

Retard par rapport à la normale : 50 %

Détroit

Pire couloir : I-75 North, 12 Mile Road jusqu’à Oakland Street

Pire moment : vendredi, 15h-18h

Retard par rapport à la normale : 50 %

Houston

Pire couloir : I-10 Ouest, Bernardo Road à Pin Oak Road

Pire moment : samedi, 8h-10h

Retard par rapport à la normale : 50 %

Los Angeles

Pire couloir : I-405 North, I-5 jusqu’à Jefferson Blvd.

Pire moment : vendredi 15h-17h

Retard par rapport à la normale : 10 %

New York

Pire couloir : I-278 East, Bronx River jusqu’à Williamsburg Street

Pire moment : jeudi, 15h-17h

Retard par rapport à la normale : 30 %

San Francisco

Pire couloir : CA-17 Nord, de Lark Ave à Mount Hermon Road

Pire moment : lundi, 18h-20h

Retard par rapport à la normale : 340%

Seattle

Pire couloir : I-5 Sud, Capitol Blvd (Olympia) vers JBLM

Pire moment : vendredi, 13h-15h

Retard par rapport à la normale : 20 %

Washington DC