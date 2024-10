Voici quand les premières fonctionnalités Apple Intelligence arriveront sur l’iPhone

ANKARA, TURKIYE – 10 JUIN : Dans cette illustration photo, le logo « Apple » est affiché sur un mobile … [+] écran de téléphone devant un écran d’ordinateur affichant le logo Apple Intelligence à Ankara, Turquie, le 10 juin 2024. (Photo de Hakan Nural/Anadolu via Getty Images) Anadolu via Getty Images

Voici cinq événements technologiques qui se sont produits cette semaine et comment ils affectent votre entreprise. Vous les avez manqués ?

1 – Fuite de la date de sortie d’Apple Intelligence – voici quand les premières fonctionnalités d’IA devraient arriver sur votre téléphone.

Le 28 octobre 2024 est la date de sortie officielle de Apple Intelligence – Le nouvel ensemble de fonctionnalités IA d’Apple. La version initiale sur iOS 18.1 comprendra des fonctionnalités telles que des outils d’écriture, des réponses intelligentes, des résumés de notifications et un Siri repensé. Ces fonctionnalités seront disponibles sur la gamme iPhone 16 et les modèles iPhone 15 Pro. Des fonctionnalités supplémentaires telles que l’intégration de ChatGPT et Image Playground seront déployées au début de l’année prochaine. (Source: TechRadar)

Pourquoi c’est important pour votre entreprise :

Apple a cette étrange stratégie qui diffère considérablement de Microsoft et de Google. L’entreprise lance des produits lorsqu’ils fonctionnent réellement. Comme c’est innovant. Plutôt que de confier à ses utilisateurs des technologies d’IA médiocres pour qu’elles les testent – ​​comme le font certains autres géants de la technologie – Apple a retardé au moins deux fois la sortie d’Apple Intelligence. Et tu sais quoi ? S’ils veulent à nouveau retarder la date de sortie du 28 octobre jusqu’à ce qu’ils aient réussi, les gens comprendront – et apprécieront.

2 – Zendesk améliore sa solution de services pour renforcer le partenariat humain et IA.

Plateforme de service client Zendesk améliore sa solution de service en approfondissant la collaboration entre les agents humains et l’IA. Zendesk introduit de nouveaux outils qui intègrent des capacités avancées d’IA dans les flux de travail du service client, dans le but d’améliorer l’efficacité et la personnalisation. Selon le communiqué de presse de la société, ces innovations incluent des robots plus intelligents basés sur l’IA et des fonctionnalités d’automatisation pour aider les agents à fournir des réponses plus rapides et plus précises. « L’IA comble désormais le fossé entre un service de haute qualité et un coût inférieur », a déclaré Tom Eggemeier, PDG de Zendesk. (Source : Fil de presse RP)

Pourquoi c’est important pour votre entreprise :

Je suis un grand fan de Zendesk pour le service client, notamment parce qu’il est fortement présent sur le marché des PME avec une plateforme très riche en fonctionnalités mais abordable. Je parie que ces améliorations de l’IA ne sont que le début d’une longue série. Si votre entreprise est orientée services, c’est une bonne plateforme à considérer. Il s’intègre également à de nombreuses applications CRM et comptables.

3 – Sam’s Club ouvrira un emplacement sans caisses.

Sam’s Club teste un nouveau concept de magasin qui élimine les caisses traditionnelles, obligeant les clients à utiliser son « Scannez et partez » technologie. Les acheteurs scannent les articles avec leurs appareils mobiles pendant leurs achats et paient numériquement, sans avoir besoin d’interagir avec les caissiers ou d’utiliser des caisses automatiques. Le concept est testé dans un nouvel emplacement à partir de la semaine prochaine à Grapevine, au Texas. (Source: Plongée au détail)

Pourquoi c’est important pour votre entreprise :

L’entreprise affirme que « ce modèle vise à rationaliser l’expérience d’achat et à accélérer les transactions ». Et je suis sûr que c’est le cas. Mais est-ce que quelqu’un nie que cela contribuera également à réduire les effectifs ? Si Sam’s Club réussit, cela sera d’une grande aide pour accomplir le travail tout en gardant un effectif faible. Et bien d’autres détaillants suivront bientôt.

4 – 71 % des commerçants s’attendent à ce que les logiciels remplacent les terminaux de point de vente traditionnels.

Lié à ce qui précède selon un récent rapport publié par PYMNTs, 71 % des commerçants s’attendent à ce que les solutions logicielles (SoftPOS) remplacent les terminaux de point de vente (POS) traditionnels. SoftPOS permet aux commerçants d’accepter des paiements à l’aide de smartphones ou de tablettes, éliminant ainsi le besoin de matériel coûteux. Ce changement est motivé par l’augmentation des paiements sans contact et la rentabilité de SoftPOS par rapport aux systèmes traditionnels. D’ici 2027, le nombre de commerçants utilisant SoftPOS devrait augmenter de 475 %, transformant ainsi le paysage du commerce de détail. (Source: Pymnts)

Pourquoi c’est important pour votre entreprise :

Encore une fois… bonjour l’IA. Au revoir les gens.

5 – OpenAI affirme que son ChatGPT 4.0 Canvas va changer la façon dont vous utilisez les chatbots IA.

OpenAI a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Toile. Conçu pour améliorer la productivité, Canvas fournit un espace de travail dédié à la création, à l’édition et à la gestion de documents et de code. Canvas intègre un traitement de texte avec l’assistance IA de ChatGPT, éliminant le besoin de basculer entre différents outils et offrant aux utilisateurs un flux de travail plus fluide. Selon l’entreprise, Canvas s’ouvre dans une fenêtre séparée et s’ouvrira automatiquement « lorsque ChatGPT détecte un scénario dans lequel il pourrait être utile ». (Source: Affaires aujourd’hui)

Pourquoi c’est important pour votre entreprise :

Les entreprises peuvent utiliser Canvas pour réfléchir et planifier visuellement leurs campagnes marketing. Les équipes produit peuvent utiliser Canvas pour le développement collaboratif de produits afin d’esquisser des prototypes, d’organiser la recherche et de planifier les fonctionnalités du produit, tout en intégrant les suggestions de l’IA. Les analystes commerciaux peuvent utiliser OpenAI Canvas pour visualiser et présenter les informations sur les données plus efficacement. Par exemple, les tendances des ventes, le comportement des clients ou les performances financières peuvent être cartographiés à l’aide de graphiques et de visuels générés par l’IA. Comment puis-je savoir tout cela ? Je viens de demander à ChatGPT. Tricherie!