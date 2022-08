Le nouveau La série préquelle du Seigneur des Anneaux n’est pas loin maintenant, en première le Première vidéo 1er septembre (ou 2 septembre, selon votre fuseau horaire). Mardi, Amazon annoncé que non pas un mais deux épisodes de Les anneaux de pouvoir atterrira le jour de la première.

Les épisodes devraient tomber en même temps dans le monde entier, puis le calendrier de sortie changera pour le reste de la saison. Les épisodes arriveront trois heures plus tard, passant de 18 h 00 PT à 21 h 00 PT.

Calendrier de sortie de la première de Rings of Power

Voici quand les deux premiers épisodes du Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir seront diffusés dans votre fuseau horaire.

18 h 00 HAP – jeudi 1er septembre

21 h HAE — jeudi 1er septembre

22 h Brésil — jeudi 1er septembre

2 h du matin Royaume-Uni – vendredi 2 septembre

3 h 00, heure d’été d’Europe centrale – vendredi 2 septembre

5 h 30, heure normale de l’Inde – vendredi 2 septembre

10 h 00, heure normale du Japon – vendredi 2 septembre

11 h Australie – vendredi 2 septembre

13 h Nouvelle-Zélande – Vendredi 2 septembre

Horaires pour le reste de la saison

Les épisodes tombent trois heures plus tard que l’heure de la première pour le reste de la saison.

21 h 00 HAP — les jeudis

12 h 00 HAE — les vendredis

1 h du matin Brésil — vendredi

5 h du matin au Royaume-Uni — les vendredis

6 h 00 CEST – les vendredis

9 h 30 IST – les vendredis

13 h JST – les vendredis

14h00 UA — les vendredis

16h NZ — Vendredi

Se déroulant des milliers d’années avant Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir couvre les événements majeurs du Second Age de la Terre du Milieu. Ils incluent la forge des anneaux de pouvoir, la montée de Sauron et la dernière alliance entre les elfes et les hommes.