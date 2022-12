Voici quand le Père Noël et d’autres événements de vacances viendront dans le comté de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – C’est officiellement les vacances dans le comté de DeKalb, et alors que les familles rassemblent des cadeaux et des plans pour décembre, les événements saisonniers abondent.

Certains événements incluent même une visite du Père Noël lui-même, qui aidera à allumer l’arbre de Noël du centre-ville de DeKalb jeudi.

Matt Duffy, directeur exécutif de la Chambre de commerce de DeKalb, a déclaré que l’événement Lights on Lincoln et Santa Comes to Town était un moment fort de sa saison.

“C’est toujours amusant d’amener le Père Noël en ville”, a déclaré Duffy. “Voir la joie sur le visage des enfants quand ils le voient s’arrêter et qu’ils ont leurs listes et les choses qu’ils veulent dire, c’est toujours un événement amusant.”

L’arbre nouvellement allumé scintille dans le centre-ville de DeKalb le jeudi 2 décembre 2021, pendant Lights on Lincoln et Santa Comes to Town. (Mark Busch/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Duffy a déclaré que les festivités locales des fêtes, telles que Santa Comes to Town, aidaient également les consommateurs de la région à se rendre dans les magasins maman-et-pop locaux au lieu des détaillants à grande surface.

“Pendant que vous réfléchissez à votre liste de choses que vous aimeriez, les choses que vous voulez acheter pour les gens, nous voulons vous rappeler que vous pouvez courir jusqu’à votre magasin local et obtenir un cadeau unique”, a déclaré Duffy.

Rose Treml, directrice exécutive de la Chambre de commerce de Sycamore, a déclaré qu’elle était particulièrement enthousiasmée par la Winter Chocolate Walk à Blumen Gardens à Sycamore.

“Les entreprises du centre-ville proposent des offres spéciales pour les vacances et vous pouvez goûter au chocolat”, a déclaré Treml. « Je veux dire, que demander de plus ? »

Sycamore accueillera le Père Noël, comme d’autres municipalités de la région, vendredi. Treml a déclaré que le Père Noël sera au Sycamore Theatre, 420 W. State St., qui montrera un film de vacances gratuit vendredi. Le Père Noël se rendra sur la pelouse du palais de justice du comté de DeKalb, 133 W. State St., pour un allumage des lumières de Noël, puis rendra visite aux enfants de la région.

Treml a déclaré que les événements de vacances tels que l’événement Walk With Santa représentent la meilleure opportunité pour les entreprises locales de réaliser des bénéfices.

“C’est probablement leur meilleur moment, je dirais, pour les garder pendant un certain temps”, a déclaré Treml. “C’est extrêmement important pour nos entreprises, pour nos entreprises locales.”

Les membres des Stage Coach Players de DeKalb chantent des chants alors que l’anticipation grandit pour l’arrivée du Père Noël le jeudi 2 décembre 2021, pendant Lights on Lincoln et Santa Comes to Town. (Mark Busch/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Événements de vacances 2022 dans le comté de DeKalb

Lumières sur Lincoln et le Père Noël arrive en ville

Date : jeudi 1er décembre

Heure : 18 h

Lieu : centre-ville de DeKalb

Sans coût

Cette année, le Père Noël commencera sa balade dans le centre-ville de DeKalb pour l’événement Lights on Lincoln et Santa Comes to Town à 18 h. l’Egyptian Theatre, 135 N. Second St. Après son trajet dans le centre-ville et l’illumination de l’arbre de Noël de la ville, le Père Noël sera disponible pour des visites à Van Buer Plaza. Le système de transport en commun DeKalb offrira une ligne de bus gratuite et spéciale pour emmener les familles voir Lights on Lincoln.

Marche du chocolat d’hiver

Date : jeudi 1er décembre

Heure : 16 h à 20 h

Lieu : 403, rue Edward, Sycamore

Coût : 12 $

La Marche du chocolat d’hiver 2022 à Sycamore offrira aux acheteurs une savoureuse incitation à se promener entre les magasins Sycamore. Les participants débuteront leur soirée au Blumen Gardens, 403 Edward St., où ils récupéreront leur carte d’entrée à la marche du chocolat et se verront offrir leur première friandise au chocolat de la soirée. Ceux qui réservent leur billet à 12 $ en ligne recevront une tasse de chocolat chaud souvenir.

Marcher avec le Père Noël

Date : vendredi 2 décembre

Lieu : du théâtre Sycamore à la pelouse du palais de justice du comté de DeKalb

Heure : 16 h à 20 h

Sans coût

L’événement Marche avec le Père Noël de Sycamore commence à 16 h avec une projection gratuite du film « The Polar Express » et à 18 h, le service d’incendie de Sycamore escortera le Père Noël et Mme Claus au théâtre. Une fois rassemblée, la foule défilera avec les Clauses dans State Street jusqu’au palais de justice du comté de DeKalb où le Père Noël allumera des arbres de Noël sur la pelouse. Le Père Noël sera ensuite chez lui où les enfants pourront le rencontrer et lui présenter leur liste de cadeaux souhaités pour le temps des fêtes.

Célébrez la saison au centre-ville Gênes

Date : vendredi 2 décembre

Heure : 18h à 20h

La Chambre de commerce de la région de Gênes organisera son événement Célébrez la saison pour aider à lancer les vacances, en commençant par un défilé de Jingle Bell à 18 heures, avec une arrivée spéciale du Père Noël lui-même. L’événement comprendra également une cérémonie d’illumination des arbres, des séances de photos avec un traîneau ou le Père Noël, un zoo pour enfants, des promenades en chariot tiré par des chevaux, des objets d’artisanat à emporter, des feux confortables pour se réchauffer, une scène de la Nativité en direct, des stands de nourriture et de vendeurs, un chance d’écrire des lettres au Père Noël, des stands de charité et de la peinture faciale.

Salon du magasinage des fêtes du centre pour femmes de la région de DeKalb

Date : vendredi 2 décembre et samedi 3 décembre

Lieu : Centre pour femmes de la région de DeKalb, 1021 State St. DeKalb

Heure : 18 h à 21 h le 2 décembre, 9 h à 16 h le 3 décembre.

Coût : Participation gratuite

Le DeKalb Area Women’s Center, une installation secouée par des inondations à la fin de l’été, accueillera sa foire commerciale annuelle des Fêtes ce week-end. Les consommatrices auront la chance de soutenir le centre des femmes de la région vendredi soir ou tout au long du samedi.

Rassembler donne en retour

Date : mercredi 7 décembre

Lieu : El Jimador Mexican Grill au centre-ville de DeKalb

Heure : 17 h à 19 h

Sans coût

Gather, un groupe de leadership féminin par l’intermédiaire de la chambre de commerce DeKalb, organisera une session d’écriture de cartes de vacances pour créer des cartes pour les résidents de la popote roulante du Voluntary Action Center. Le groupe préparera également des paquets-cadeaux avec des cartes de vacances pour les résidents des maisons de retraite du comté.

Concert “Winter Wonderland” de l’Orchestre symphonique de Kishwaukee

Date : vendredi 9 décembre et dimanche 11 décembre

Lieu: Bâtiment de musique de l’Université Northern Illinois, 550 Lucinda Ave., DeKalb

Heure : 19 h le 9 décembre, 14 h le 11 décembre

Coût : Pour les billets, visitez www.kishorchestra.org.

De la musique saisonnière populaire sera présentée, y compris “Nutcracker Suite” de Pytor Illyich Tchaikovsky et “March of the Toys” de Victor Herbert de “Babes in Toyland”, ainsi qu’un chant de Noël.

DeKalb Back Alley Market présente Merry Market

Date : samedi 10 décembre et dimanche 11 décembre

Lieu : centre-ville de DeKalb

Heure : 9 h à 16 h le 10 décembre, 11 h à 15 h le 11 décembre

Plusieurs vendeurs seront présents sur ce marché, proposant des plats de vacances faits à la main et artisanaux.

Visites avec le Père Noël

Dates : les samedis 3, 10 et 17 décembre

Lieu : 148 N. Second St., DeKalb

Heure : 11 h à 13 h

Sans coût

Le Père Noël sera à l’intérieur de sa maison à Van Buer Plaza au coin des rues Second et Locust au centre-ville de DeKalb les samedis de décembre. Il attendra que les enfants prennent une photo avec lui et livrent leur liste de souhaits de vacances.

Fin de semaine des traditions des Fêtes 2022

Dates : du vendredi au dimanche, du 2 au 4 décembre

Lieu : Ellwood House Museum, 420 Linden Place, DeKalb

Heure : 18 h à 20 h le 2 décembre, 13 h à 17 h le 3 décembre et 13 h à 16 h le 4 décembre

Coût : 12 $ par adulte ou 6 $ pour les 6 à 17 ans

La maison Ellwood à DeKalb invite le public à faire une visite autoguidée de la maison historique alors qu’elle est ornée de décorations de Noël.

“A Christmas Story”, interprété par Stage Coach Players

Dates : 8-11 déc. et 16-18 déc.

Lieu : Stage Coach Theatre, 126 S. Fifth St. au centre-ville de DeKalb

Heure : 19 h 30 8-10 et 16 et 17 déc., 14 h 11 et 18 déc.

Coût : 16 $ à 18 $

Stage Coach Players présentera “A Christmas Story”, le film de vacances classique qui a été créé en 1983. Réalisé par Stewart Ogilvie, la production devrait présenter des points d’intrigue préférés des fans, y compris le pistolet Red Ryder BB et la lampe de jambe prisée.

La plus grande fête de bureau du comté de DeKalb

Date : jeudi 22 décembre

Lieu : Fatty’s Pub & Grille, 1312 W. Lincoln Highway, DeKalb

Heure : 17h à 22h

Coût : dépend du nombre de libations que vous appréciez

Fatty’s in DeKalb organise sa 16e plus grande fête de bureau annuelle. De la musique live accompagnera l’assortiment habituel de boissons et de plats connus des habitués de Fatty.