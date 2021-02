Voici quand l’application CO-WIN sera lancée, comment s’inscrire au vaccin COVID-19 en Inde

Le gouvernement a annoncé que l’application de suivi et d’enregistrement des vaccins COVID-19 Co-WIN sera également mise en service en Inde le 1er mars, le jour même où la deuxième phase de la campagne de vaccination commence dans le pays pour les personnes de plus de 60 ans et celles plus de 45 ans avec comorbidités. La deuxième phase commence moins d’un mois après que le gouvernement a lancé son programme de vaccination pour les agents de santé de première ligne et les bénéficiaires sélectionnés le 16 janvier. Le processus de vaccination en Inde est surveillé via l’application et le portail Co-WIN, disponibles uniquement pour les administrateurs et les bénéficiaires. Les citoyens qui ont reçu les deux vaccins à ce jour peuvent obtenir le certificat de vaccin COVID-19 via le portail Co-WIN et l’application Aarogya Setu.

Actuellement, certains détails sur la campagne de vaccination via Co-WIN restent flous, et nous aurons une meilleure image une fois que l’application sera disponible pour tous les utilisateurs. Pendant ce temps, News18 s’est également entretenu avec RS Sharma, président du panel Co-Win, pour comprendre le plan du gouvernement sur la prochaine phase de campagne de vaccination et ses modalités.

Comment s’inscrire au vaccin COVID-19 en Inde: RS Sharma, dans l’interview, a déclaré que les bénéficiaires éligibles pourraient s’auto-enregistrer à partir du 1er mars ou du 2 mars. Les citoyens peuvent utiliser des portails tels que l’application Co-WIN, l’application Aarogya Setu ou le site Web Co-WIN (cowin.gov. in) pour l’enregistrement. Notamment, il existe également une disposition selon laquelle les gens auront un système sans rendez-vous jusqu’au moment où le système d’enregistrement sera utilisé par de plus en plus de personnes.

Ce qui est requis pour l’enregistrement COVID-19: Le gouvernement explique que les citoyens devront s’inscrire sur l’application Co-WIN via leur numéro de portable, après quoi ils recevront un OTP. Après s’être enregistrés sur l’application, les utilisateurs devront fournir des informations telles que le nom, l’âge, le sexe et une pièce d’identité qui doit être apportée au centre de vaccination. L’application Co-WIN peut enregistrer jusqu’à quatre membres de la famille. Comme mentionné, l’Aarogya Setu existant aurait également apparemment les mêmes avantages. Récemment, l’application dispose d’une section CoWIN dédiée qui fournit des statistiques et un accès à des liens où les bénéficiaires peuvent recevoir des certificats.

Tout sur l’application Co-WIN: Le développement du suivi et de l’enregistrement du vaccin COVID-19, l’application Co-WIN, a été annoncé l’année dernière. Le gouvernement avait alors expliqué que les citoyens qui ne sont pas des agents de santé de première ligne pourraient s’inscrire au vaccin via le «module d’enregistrement» de l’application. Les administrateurs via le «module Administrateur» suivront ensuite les informations fournies par les citoyens indiens. Le module Vaccination de l’application Co-WIN vérifiera les coordonnées du bénéficiaire et mettra à jour le statut vaccinal. Le «Module de reconnaissance des bénéficiaires» enverra un SMS aux bénéficiaires et générera également des certificats basés sur QR une fois que l’un d’eux aura terminé le processus de vaccination. Enfin, le module de rapport préparera des rapports sur le nombre de séances de vaccination menées, le nombre de personnes qui y ont participé, le nombre de personnes qui ont abandonné, etc.

Autres détails à connaître sur le vaccin COVID-19 en Inde: RS Sharma a déclaré à NDTV que l’application Co-WIN ne permettra pas aux citoyens de choisir le vaccin qu’ils recevront. Ils peuvent choisir la date et le centre de vaccination COVID-19. De plus, les personnes âgées de plus de 45 ans devront télécharger un certificat médical mentionnant leurs conditions comorbides. Le gouvernement n’a pas encore précisé les conditions qui seraient incluses dans le groupe d’âge des plus de 45 ans présentant des comorbidités.

De nombreux hôpitaux privés ont également reçu la certification pour agir en tant que centres de vaccination COVID-19 où ils ne peuvent pas facturer plus de 250 roupies par injection. Les vaccins COVID-19 sont gratuits dans les hôpitaux publics. Les citoyens qui ne sont pas experts en technologie ou qui ne possèdent pas de smartphone peuvent appeler le numéro du centre – 1507. Comme mentionné, ils peuvent se rendre au centre le plus proche et s’il y a un poste vacant.