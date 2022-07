Voici quand la star de Shamshera, Ranbir Kapoor, fera ENFIN ses débuts sur les réseaux sociaux [Exclusive]

Ranbir Kapoor est occupé à promouvoir son prochain film dramatique d’époque, Shamshera À travers la ville. Ranbir a beaucoup fait les manchettes au cours des deux derniers mois. De son mariage avec Alia Bhat à ses films, tout a été discuté en détail dans les médias. Ranbir Kapoor reste le sujet de conversation de la ville. Cependant, il y a une chose que tout le monde veut savoir. Et c’est-à-dire quand est-ce Ranbir fait ses débuts sur Instagram? Eh bien, nous avons la réponse à votre question. On sait tous que RK a un compte, un super secret sur Instagram. Quand le rendra-t-il public ? Lire ci-dessous:

Le compte Instagram super secret de Ranbir Kapoor

Tout le monde pensait que Ranbir Kapoor ferait enfin ses débuts sur Instagram lorsqu’il épouserait Alia Bhatt. Tout le monde sait que l’actrice de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani est une pro de la gestion d’Instagram et adore cliquer sur les photos. Lorsque leur jour J est arrivé, tout le monde pensait qu’il ferait ses débuts sur Instagram avec les photos de mariage car c’est l’un des moments les plus spéciaux de sa vie. Cependant, ce n’était pas le cas. Avec lui faisant tout son possible et faisant la promotion de ses films, Shamshera ainsi que Brahmastra, on pensait qu’il ferait ses débuts et ferait également la promotion de ses films et se connecterait avec les fans en même temps. Mais cela ne semble pas être le cas non plus. Alors, quand Ranbir Kapoor fera-t-il ses débuts sur Instagram ?

Alia Bhatt, Karan et Ayan veulent que RK rejoigne Instagra dès que possible

Les proches de Ranbir Kapoor, en particulier Alia, Ayan lui ont demandé de rejoindre les réseaux sociaux. Une source a déclaré: “Alia Bhatt, Karan Johar, Ayan Mukerji l’ont tous harcelé pour qu’il vienne sur les réseaux sociaux, mais Ranbir a sa propre façon de faire les choses. Il est sur Instagram et suit certaines personnes. Il ne gère pas son compte comme tel. de ces fan clubs de Ranbir, mais il ne publie rien et n’a donc aucun abonné. Mais il est actif et est signalé.

Est-ce que Ranbir fera la promotion de Shamshera/Brahmastra sur son Instagram ?

Les deux films de Ranbir Kapoor, Shamshera et Brahmastra faire un énorme buzz sur les réseaux sociaux. L’équipe ne néglige aucun effort pour les promouvoir. Cependant, en parlant du moment où il prévoit enfin de venir sur les réseaux sociaux en tant que Ranbir Kapoor ainsi que de la promotion de ses films, la source a déclaré: “Il ne l’utilisera pas pour promouvoir ses films à coup sûr, donc ceux qui attendent et espèrent qu’il le fera avec ses récentes sorties BIG, peut se préparer pour plus d’attente. Cela dit, dès qu’il sentira qu’il le veut, il le fera simplement, et même le gardera discret. Il n’en fera pas grand cas.

Ranbir fera ses débuts sur IG après avoir accueilli un enfant avec Alia ?

Alors le sera-t-il enfin quand son bébé arrivera ? “C’est une personne extrêmement privée mais on ne sait jamais. La joie sera spéciale à partager et il ne peut y avoir de plus grande occasion. Ranbir pourrait se révéler lorsque le couple décidera de présenter son bébé au monde”, ajoute la source.