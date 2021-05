Voici quand ‘Friends The Reunion’ commencera à diffuser

Les stars de «Friends» Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer se sont réunis pour les retrouvailles tant attendues. Intitulé «Friends: The Reunion», l’épisode commencera à être diffusé sur HBO Max à partir du 21 mai 2021. L’ensemble du casting a tourné pour l’épisode sur les plateaux de leur émission, y compris celui où ils ont tourné la chanson titre. De plus, ils seront également assis sur un « Central Perk » assis pendant la conversation.

Dans la vidéo partagée par les membres de la distribution, on les voit tous les six marcher ensemble comme ils le faisaient autrefois. En partageant la vidéo, Jennifer a écrit: « C’est officiel! La #FriendsReunion débute le 27 mai sur @HBOMax – pourrions-nous ÊTRE plus excités?! »

Alors que Lisa a déclaré: « Celui avec nous se réunissant enfin. 27 mai @hbomax #friendsreunion. »

Matthew a sous-titré sa vidéo comme « Nous sommes de retour! La #FriendsReunion débute le 27 mai sur @HBOMax. De quoi êtes-vous le plus excité? »

Tandis que LeBlanc partageait: « Je suis ravi de vous voir, tout le monde. #Friendsreunion 27 mai @hbomax @_schwim_ @jenniferaniston @courteneycoxofficial @lisakudrow @ mattyperry4. »

David a poursuivi en écrivant: « Enfin! Je me suis éclaté avec le casting et une bonne sieste avec LeBlanc. La #friendsreunion débute le 27 mai sur @hbomax. »

Pendant ce temps, dans une interview sur la radio Andy de SiriusXM, David avait parlé du tournage des retrouvailles. Il avait dit en mars de cette année: « Cela se passe. En fait, dans un peu plus d’un mois, je pars à LA. Donc, enfin, je veux dire, nous avons trouvé un moyen de le filmer en toute sécurité et il va y avoir une partie de celui-ci que nous avons filmée à l’extérieur à cause, vous savez, des protocoles de sécurité. «