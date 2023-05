Voici quand et où vous regardez le drame d’action d’Ajay Devgn

Le film Bholaa d’Ajay Devgn, qui est le remake officiel du film à succès tamoul Kaithi de 2019, est désormais disponible gratuitement sur Prime Video à partir d’aujourd’hui, c’est-à-dire le 25 mai. Le film qui mettait également en vedette Karthi a été réalisé par Lokesh Kanagaraj.

Sorti le 30 mai, Bholaa s’est avéré être une source d’argent car il a collecté Rs 123 crore brut au box-office mondial, dont Rs 90 crore provenaient de la collection nette nationale, selon le portail de suivi du divertissement Sacnilk.com.





Le thriller d’action est le quatrième réalisateur d’Ajay Devgn. La superstar a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le drame romantique de 2008 U Me Aur Hum, où il a joué avec sa femme actrice Kajol. Après huit ans, il revient avec sa prochaine entreprise de réalisateur, Shivaay, un thriller d’action en 2016.

Devgn a de nouveau pris un écart de six ans et a dirigé le drame d’enquête aérienne Runway 34 en 2022, qui mettait également en vedette Amitabh Bachchan et Rakul Preet Singh, et est maintenant de retour dans un an avec sa dernière sortie, Bholaa. L’acteur s’est jeté dans l’ensemble de ses quatre réalisateurs.

Plus tôt, Ajay Devgn a publié un aperçu de la séquence d’action de poursuite en vélo-camion de 6 minutes du film Bholaa et a écrit: « Voici un aperçu de la séquence de poursuite en vélo-camion de 6 minutes tournée en 1 jour depuis Bholaa. » La vidéo commence par le texte « L’action de ce film est dédiée à mon père Shri Veeru Devgn, l’homme qui m’a tout appris. »

Dans la vidéo, Ajay Devgn a été vu en train de planifier la séquence d’action avec son équipe et la vidéo prétend avoir l’une des séquences d’action les plus audacieuses et les plus impressionnantes jamais filmées. L’acteur a été vu en train d’exécuter la séquence d’action risquée par lui-même et après avoir planifié pendant 3 mois, la séquence d’action qui implique des cascades, des accidents et des sauts à grande vitesse a été tournée en 11 jours.