Voici quand et où vous pouvez regarder les versions tamoule et telugu du dernier succès de Vishal

Le dernier film de Vishal, Mark Antony sera bientôt disponible en streaming. Voici quand et où vous pouvez regarder le drame d’action tamoul avec doublage Telugu.

Vishal, SJ Suryah, l’action tamoule avec Sunil et le drame de science-fiction Mark Antony ont impressionné les masses et les critiques du Sud. L’artiste de masse à succès sera bientôt disponible en streaming numérique, et les détails de la première OTT sont dévoilés.

Mark Antony est une aventure de science-fiction se déroulant dans les années 90, avec Mark (Vishal), le fils d’Antony (également joué par Vishal) ayant accès à un téléphone unique qui lui permet de communiquer avec des personnes de son passé. Enveloppé par le mystère de la mort de ses parents, Mark est déterminé à utiliser l’appareil et à obtenir des réponses aux questions qui peuvent l’aider à tourner la page. Mais rien ne se passe comme prévu.

Sortie de Mark Antony OTT

Le dernier film de Vishal sera diffusé sur Prime Video à partir du 13 octobre dans la version originale doublée en tamoul et telugu. Mardi, Prime Video a fait une annonce officielle concernant la sortie OTT de Mark Antony. Sur les réseaux sociaux de Prime Video, l’affiche du film a été partagée avec la légende : « Un festival de rire qui vous emmène au-delà des dimensions du temps ! »

Voici le message





Il y a quelques semaines, Mark Antony et son acteur principal Vishal faisaient la une des journaux pour de mauvaises raisons. Vishal a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux alléguant la corruption au CBFC, affirmant qu’il avait payé une somme énorme à un « médiateur » pour faire certifier la version hindi de sa dernière version, Mark Antony. Dans la vidéo, il a également demandé au ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, et au Premier ministre Narendra Modi de prendre des mesures contre les coupables.

Un jour après l’acteur L’affirmation sensationnelle de Vishal qu’il a payé Rs 6,5 lakh à un « médiateur » pour que sa dernière sortie, Mark Anthony, soit certifiée par le Central Board for Film Certification (CBFC), le gouvernement a déclaré qu’il ouvrait une enquête sur des allégations de corruption. Selon un rapport de Sacnilk, Mark Antony a rapporté 102 crores de roupies dans le monde, dont 83 crores de roupies en Inde.