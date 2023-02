Voici quand et où sangeet, haldi, mariage aura lieu

Kiara Advani et Sidharth Malhotra sont tous prêts à se marier lors d’une cérémonie de mariage privée au palais Suryagarh à Jaisalmer. Selon les médias, la cérémonie de mariage aura lieu le 7 février.

Maintenant, le calendrier des festivités de leur mariage a également été révélé. Selon le rapport du Times Now, le déjeuner de bienvenue a eu lieu le 6 février au Courtyard Suryagarh tandis que Sangeet s’est produit au Sunset Patio. Pendant ce temps, Haldi, le mariage et la réception auront lieu le 7 à ‘Between Have’, ‘Bawdi’ et ‘Celebration Laws’ respectivement.

Dimanche matin, la co-vedette de Kabir Singh de Kiara, Shahid Kapoor, a été aperçue avec sa femme Mira Rajput à l’aéroport de Kalina. Shahid portait des tenues décontractées blanches, tandis que Mira était repérée avec un haut et une jupe. Le duo a même fait signe aux paps avant d’aller plus loin. Plus tard, le producteur de JugJugg Jeeyo de Kiara, Karan Johar, a également été capturé en arrivant à l’aéroport. Karan portait une veste bleu marine avec un jean bleu foncé et des chaussures à la mode.

Le 4 février, samedi matin, Kiara Advani a été aperçue au terminal privé de l’aéroport de Mumbai, en compagnie de sa famille et de Manish Malhotra. L’actrice a été vue dans une tenue blanche avec une dupatta rose. Plus tard, ils ont été photographiés par les paparazzi à leur arrivée à Jaisalmer.

Dans la soirée, Sidharth et sa famille ont été capturés devant l’aéroport de Delhi. L’acteur a été vu dans des tenues décontractées noires. La mère du futur marié Rimma Malhotra et son frère aîné Harshad Malhotra ont été félicités par les papas à l’aéroport de Jaisalmer. Lorsque les papas leur ont demandé à quel point ils étaient excités par le mariage, Rimma a répondu “bahut hain excité (nous sommes trop excités)” et Harsad a dit “nous sommes tous excités” avant de s’asseoir dans leurs voitures. La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur sa poignée Instagram.

