Voici quand et où regarder le thriller hallucinant de Taapsee Pannu

Le dernier réalisateur d’Anurag Kashyap, Dobaaraa, commencera à être diffusé sur Netflix le 15 octobre, a annoncé la plateforme vendredi. Présenté comme un thriller de voyage dans le temps, le film met en vedette Taapsee Pannu, Pavail Gulati et Rahul Bhat. Netflix en a fait l’annonce sur son compte Twitter officiel.

“Prévisions pour la journée à 14h12 : temps orageux avec une probabilité de voyage dans le temps ! Regardez @taapsee résoudre les mystères de son passé, de son présent et de son avenir dans ce thriller de science-fiction. Dobaaraa, en streaming le 15 octobre, uniquement sur # Netflix”, a annoncé le pseudo officiel. Dobaaraa” a ouvert ses portes le 19 août avec des critiques favorables mais a mal performé au box-office.

Lors des promotions de Dobaaraa, tout en parlant de Ranveer Singh, le cinéaste a déclaré : « Tabahi to machai usne. Non seulement il a cassé Internet, mais il a aussi brisé ma confiance en moi. Comment vais-je le retrouver ? Hindustan mein har mard isi baat se pareshaan hoke Ranveer Singh pe attaque kar raha hai (Tous les hommes en Inde sont frustrés pour cette raison, c’est pourquoi ils attaquent Ranveer Singh).

Le réalisateur a ajouté que les hommes sont jaloux de lui car ils n’ont pas ce genre de corps. Anurag a ajouté: “J’ai de plus gros b ** bs que Taapsee.” Se référant à Taapsee, le réalisateur a déclaré: «Ye waise hi darti hai (Elle n’est pas en sécurité). Elle a un complexe avec moi parce que j’ai des b ** bs plus gros qu’elle. En entendant cela, Taapsee se met à rire.

Au cours d’autres interviews promotionnelles pour le film, Anurag et Taapsee ont été vus partager leurs points de vue sur la culture d’annulation, c’est-à-dire la tendance au boycott sur les réseaux sociaux. Anurag Kashyap a déclaré : « Je me sens exclu. Même moi, je veux que le film ki meri boycotte karo… s’il vous plaît, faites de notre film une tendance sur Twitter en boycottant. Ajoutant à cela, Taapsee Pannu a déclaré: “Oui, s’il vous plaît, boycottez la tendance Dobaaraa karva do … nous voulons également suivre la tendance sur Twitter.” Dobaaraa est produit conjointement par Cult Movies d’Ektaa Kapoor, une nouvelle division sous sa bannière Balaji Telefilms, et ATHENA de Sunir Khetarpal. Le film est sorti en salles le 19 août.

