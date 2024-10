Voici quand et à quoi s’attendre

Halloween est encore dans quelques semaines, mais les détaillants pensent déjà aux fêtes de fin d’année.

Poughkeepsie est l’un des 10 sites du pays où Spencer’s Spirit Holdings – la société mère de Spirit Halloween – ouvre des boutiques éphémères Spirit Christmas cet automne.

Le magasin de Poughkeepsie ouvrira ses portes sur Chestnut Plaza, au 2020 South Road, où se trouve déjà un magasin Spirit Halloween.

Les clients pourront acheter des articles comme des bas de Noël, des vêtements de vacances, des cadeaux et des décorations, ainsi que prendre une photo et rencontrer le Père Noël, selon leur site officiel.

Spirit Christmas : où vous trouverez les nouveaux magasins de vacances de Spirit Halloween

Image de vitrine de ce à quoi s’attendre de Spirit Christmas située sur Chestnut Plaza à Poughkeepsie.

Nikki Bates, directrice des relations publiques de Spirit Holdings, a déclaré dans un communiqué par courrier électronique que Spirit Christmas est un nouveau concept pour l’entreprise.

« Notre objectif est de créer une expérience de vente au détail festive qui capture l’esprit de la saison, un peu comme nous le faisons pour Halloween », a-t-elle déclaré.

Les 10 sites de Spirit Christmas se trouvent tous dans le nord-est, à New York, au New Jersey, au Connecticut, en Pennsylvanie et au Massachusetts. Le site de Poughkeepsie est l’un des trois sites de New York :

Albany, New York : Centre Colonie, 131 Centre Colonie

Bohême, New York : Place Sayville, 5181, autoroute Sunrise

Canton de Brick, New Jersey : Place du marché à Brick 465 NJ-70

Dartmouth, Massachusetts : Centre commercial Faunce Corner, 65, chemin Faunce Corner Mall

Érié, Pennsylvanie : Centre commercial Mill Creek, 345, boulevard Millcreek Mall.

Marlton, New Jersey : Willow Ridge, 740, route 73 sud

Mays Landing, New Jersey : Place du Consommateur, 230 Place du Consommateur

Poughkeepsie, New York : Chestnut Plaza, 2020, chemin Sud

Waterford, Connecticut : Centre commercial Crystal, 850 Hartford Turnpike

Woodbridge, New Jersey : La Plaza de Woodbridge, 675 US Highway 1 South

Quand le magasin Spirit Christmas ouvre-t-il à Poughkeepsie ?

L’emplacement phare est le magasin May’s Landing dans le New Jersey, qui ouvrira ses portes très tôt le 18 octobre. Tous les autres emplacements, y compris Poughkeepsie, ouvriront leurs portes à la mi-novembre.

En plus d’acheter un assortiment d’articles sur le thème de Noël, les clients pourront également se promener dans un village en pain d’épice grandeur nature. Là, les enfants peuvent envoyer leur lettre au Père Noël au pôle Nord et découvrir s’ils sont sur la liste des méchants ou des gentils.

Lorsqu’ils rencontreront le Père Noël, les clients pourront poser pour leur photo de carte de Noël annuelle et recevoir une carte postale numérique gratuite. Les magasins offrent également la possibilité de réservez votre place à l’avance.

Pour plus d’informations sur tout ce que l’emplacement Spirit Christmas Poughkeepsie a à offrir, visitez spiritchristmas.com.

Cet article a été initialement publié dans le Poughkeepsie Journal : Spirit Christmas ouvre un magasin à Poughkeepsie à cette date