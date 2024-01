Voici quand Apple publiera la mise à jour iOS 17.3 pour l’iPhone avec des fonctionnalités importantes

iOS 17 a été lancé avec une bonne part de bugs et de problèmes qui ont persisté des mois après sa sortie aux côtés de la gamme iPhone 15. Bien que l’entreprise ait réussi à corriger certains bugs cruciaux, certains problèmes persistent à ce jour, près de cinq mois plus tard. La société travaille avec des développeurs pour résoudre les problèmes persistants d’épuisement de la batterie et de connectivité de l’iPhone. La mise à jour iOS 17.3 sera publiée avec un correctif potentiel pour les problèmes de connectivité de l’iPhone et une fonctionnalité importante qui protège l’iPhone après son vol.

Apple publiera iOS 17.3 dans les prochains jours avec une fonctionnalité importante et des corrections de bugs pour une expérience utilisateur fluide

La dernière mise à jour iOS 17.3 d’Apple est en phase bêta, la société ayant publié la version RC la semaine dernière. iOS 17.3 se concentrera sur la correction de certains bugs sous-jacents et introduira un important système de protection des appareils volés pour l’iPhone. Notez que la mise à jour ne sera pas aussi importante qu’iOS 17.2, car elle a apporté un grand nombre de nouvelles fonctionnalités. Cela signifie qu’il y aura moins de versions bêta du système d’exploitation.

Si vous rencontrez des problèmes et attendez désespérément la sortie de la mise à jour iOS 17.3 de l’entreprise, vous pouvez vous attendre à ce que la mise à jour arrive le mardi 22 janvier. Nous avons précédemment spéculé qu’iOS 17.3 serait disponible sur tous les modèles d’iPhone compatibles d’ici la fin. de janvier. Cependant, si la mise à jour n’est pas prête et que les équipes logicielles d’Apple rencontrent des problèmes, la société pourrait mettre encore environ une semaine à publier la mise à jour.

Depuis que la société a lancé la version release candidate de la mise à jour aux développeurs la semaine dernière, il y a de fortes chances que la mise à jour soit publiée le 22 ou 23 janvier. Potentiellement, il n’y aura qu’une seule version pour la version candidate. Si la société décide de lancer la deuxième version candidate d’iOS 17.3, la version finale sera publiée le 29 janvier. Cependant, il est peu probable que la société publie iOS 17.3 la même semaine où elle lance VisionOS et Vision Pro au public en février. 2.

Le visionOS d’Apple est un système d’exploitation entièrement nouveau, et la société le publiera initialement seul. Cela signifie que la société pourrait juger opportun de publier le reste des mises à jour avant elle. Cependant, les versions bêta de visionOS pourraient être couplées avec iOS 17, watchOS 10, macOS 14 et tvOS 17. La société poursuivra potentiellement sa tendance bêta avec visionOS comme elle l’entend pour gérer les bogues avant la version finale. Nous prévoyons la sortie d’iOS 17.3 dans les deux ou trois prochains jours.