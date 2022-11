Voici pourquoi vous pouvez obtenir le formulaire 1099-K pour les paiements à des tiers en 2022

L’IRS mardi conseils partagés pour la saison des impôts à venir – y compris un rappel sur le nouveau seuil de 600 $ pour recevoir Formulaire 1099-K pour les tiers payants.

Le changement s’applique aux paiements provenant de réseaux tiers, tels que Venmo ou PayPal, pour des transactions telles que le travail à temps partiel, les emplois secondaires ou la vente de biens, selon l’IRS.

Avant 2022, le seuil de déclaration du formulaire fédéral 1099-K était pour les contribuables ayant effectué plus de 200 transactions d’une valeur globale supérieure à 20 000 $. Cependant, le Congrès a réduit la limite dans le cadre de l’American Rescue Plan Act de 2021, et une seule transaction de plus de 600 $ peut désormais déclencher le formulaire.

Visant à combler l’écart fiscal – une priorité absolue de l’administration Biden – la disposition devrait rapporter 8,4 milliards de dollars de l’exercice 2021 à 2031, selon le Commission mixte sur la fiscalité.

“Ce sera un nouveau formulaire pour beaucoup de gens”, a déclaré Adam Markowitz, agent inscrit et vice-président chez Howard L Markowitz PA, CPA à Windermere, en Floride. “Et la pire chose qu’ils puissent faire est de l’ignorer.”