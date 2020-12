Vous aimez prendre cette tasse de café le matin pour vous réveiller et vous dynamiser? Eh bien, avoir des relations sexuelles tôt le matin a tous les mêmes avantages que cette tasse de café torride et peut stimuler votre énergie et votre humeur. Équivalent et plus à la tasse de café torride, c’est l’un des meilleurs moyens de démarrer votre journée avec beaucoup plus d’efficacité et de confiance.

Faire du sexe une partie de votre routine de réveil présente divers avantages sur lesquels les sexologues ne jurent que, vous donnant plus de raisons de donner la peine d’essayer cette séance d’entraînement matinale.

Avantages du sexe du matin:

∙ Cela peut être compté comme une séance d’entraînement légère– Bien qu’avoir des relations sexuelles matinales ne soit pas la même chose que d’aller au gymnase ou au tapis roulant tôt le matin, cela peut sûrement brûler des calories. Selon les recherches de la Harvard Medical School, le sexe brûle cinq calories par minute; cela peut entraîner un entraînement modéré pendant un temps assez long. C’est presque la même chose que de faire une randonnée, alors perdre des calories en y allant? N’est-ce pas beaucoup?

∙ Renforce l’humeur et le système immunitaire – Aussi bonne que la vitamine C joue un rôle important dans le renforcement de notre système immunitaire, on constate également que le sexe peut renforcer l’immunité de votre corps en déclenchant le système de défense de votre corps contre les germes, les bactéries et les virus. Un autre avantage merveilleux est la façon dont une séance rapide et torride peut améliorer votre humeur, car les endorphines sont libérées dans notre corps le matin, ce qui nous rendra plus heureux quand on atteint son apogée.

∙ C’est la clé pour paraître plus jeune – Il a été constaté que le sexe est un code de triche pour paraître plus jeune car il libère des bêta-endorphines, de l’ocytocine et d’autres hormones et molécules anti-inflammatoires dans le corps. Une étude suggère que les personnes qui ont des relations sexuelles au moins trois fois par semaine semblent plus jeunes que celles qui ont moins de relations sexuelles. Cela peut fonctionner comme par magie sur la peau!

∙ Un excellent anti-stress– Quelle meilleure façon de soulager tout le stress que vous portez que d’avoir une relation sexuelle matinale rapide et agréable? À mesure que le sexe libère des endorphines, un produit chimique de bien-être dans votre corps peut vous aider à améliorer votre humeur et à vous débarrasser de tout le stress avant même de vous rendre au travail.

Quelles autres raisons recherchez-vous pour faire de la place pour des relations sexuelles tôt le matin avant de commencer votre journée?