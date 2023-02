Voici pourquoi vous n’apportez pas un couteau de commerçant à une fusillade de taureaux

Nous avons été libérés de l’ours depuis octobre, lorsque les rendements du Trésor et le dollar américain ont culminé, alors même que les classes bavardes refusent de reconnaître le taureau – sans parler de l’un des plus puissants que j’aie jamais vus. Ce qui compte dans un véritable marché haussier, cependant, c’est l’entreprise et le secteur dans lequel elle se trouve, pas le S & P 500 . Dans un marché haussier, vous voulez acheter les actions d’entreprises qui font des choses et font des choses à profit – et vendez à des valorisations raisonnables car elles retournent du capital sous forme de dividendes ou de rachats d’actions. Les marchés haussiers ne sont pas des licences pour acheter quoi que ce soit, comme on le voit depuis le début de l’année. Ce marché consiste à trouver d’excellentes actions, pas seulement de bonnes actions. Alors, permettez-moi de déballer ce que je vois que les gens font mal en ce moment même, afin que nous puissions apprendre d’eux et le faire correctement. La première erreur est d’apporter un couteau de commerçant à une fusillade de taureaux. Ces types d’investisseurs essaient d’aller et venir et de justifier des échanges sans fin, comme s’ils étaient plus agiles et plus intelligents que le reste d’entre nous. Prenons Apple (APPL). Je dis toujours posséder, ne pas l’échanger. Pourquoi? A cause de jours comme vendredi. Les commerçants tentaient furieusement de sortir d’Apple avant la clôture de jeudi, avant son rapport du quatrième trimestre. Ils pensaient que cela allait être terrible et voulaient l’éviter et le faire baisser. Effectivement, les résultats étaient mauvais – à l’exception d’une ligne notant 20 milliards de dollars de revenus de services et une notation d’environ une base installée d’appareils actifs qui dépasse 2 milliards. Dans un marché baissier, on se fait enterrer par la miss. Dans un marché haussier, nous nous concentrons sur les revenus des services et les 2 milliards d’appareils actifs, ce qui en fait le récit. Et puis vendredi, le titre ne s’est pas beaucoup ouvert, puis il a commencé à se rallier puis à se rallier furieusement, clôturant toujours en hausse de 2,44 %, même si le marché global a clôturé vendredi. Ce qui s’est passé? Simple : si vous savez dans quel type de marché vous vous trouvez — haussier ou baissier — vous pouvez prédire une direction. Ainsi, la première leçon est de comprendre que dans un marché haussier, l’acheteur bénéficie du doute, pas le vendeur. Deuxièmement, dans un marché haussier, vous devez lutter contre la tentation de négocier à la baisse. Vous voulez échanger. Je m’intéresse à ce qui descend par erreur, pas à cause d’une courte compression. Voici deux exemples. Le premier est Caterpillar (CAT). Il se trouve que je connais les dirigeants de deux des plus grandes entreprises d’ingénierie et de construction de ce pays – celles qui seront les entrepreneurs généraux du gouvernement américain lorsqu’ils commenceront à dépenser 1 billion de dollars en dépenses d’infrastructure. Qu’est-ce qu’ils me disent qu’il va se passer quand ils auront cet argent? Simple : Ils vont devoir acheter ou louer du matériel de terrassement américain. Cela signifie Caterpillar ou Deere & Co. (DE). J’aime Caterpillar plus que Deere parce que je ne suis pas épris du risque agricole lorsque la Réserve fédérale essaie de juguler l’inflation. C’est pourquoi je salive quand CAT descend comme ça l’a été. L’autre exemple est Eli Lilly (LLY). Le stock s’est envolé. Nous l’avons maintenu à une note de 2 car il fonctionnait sur le dos de Mounjaro – son médicament contre le diabète de type 2 qui a d’énormes perspectives en tant que médicament miracle pour la perte de poids une fois approuvé. Mais les investisseurs ont été effrayés la semaine dernière lorsque les ventes de Mounjaro ont été plus faibles que prévu, faisant chuter les actions. L’idée que quelqu’un puisse vendre l’action parce qu’il était déçu est aussi stupide que lorsque beaucoup ont vendu Merck & Co. (MRK) parce qu’ils ne croyaient pas que son médicament anti-cholestérol pouvait être aussi efficace. Donc, encore une fois, sachez que dans un marché haussier, les vendeurs ont intérêt à avoir beaucoup de conviction, sinon ils perdront l’opportunité de gagner de l’argent. Cependant, toute cette méthode ne fonctionne que si l’entreprise a un bilan fantastique avec un bon historique de dividendes et une gestion en laquelle vous pouvez avoir confiance. Échangez vers le haut, pas vers le bas, lorsque vous achetez dans la faiblesse. Après avoir su que vous êtes dans un marché haussier et sachant que vous devez toujours acheter de la qualité, vous devez ajouter un troisième point. Une action qui gagne 10 points en ligne droite n’est pas une action que vous devez vendre. Dans un marché haussier, la tentation à laquelle il faut résister est de vendre avec un bon gain, car vous êtes peut-être assis sur une mine d’or et ne faites qu’effleurer la surface. Il pourrait y avoir beaucoup plus à venir que vous ne le pensiez. La chose la plus difficile dans un marché haussier est de s’accrocher et de ne pas vendre de marchandise de qualité, même si elle a fait un grand pas en avant. Il sera trop tentant de trop trader, de faire du skedaddle avec un gagnant et d’acheter de la camelote fortement shortée. C’est notre travail de vous empêcher de le faire en vous aidant à naviguer dans ce marché haussier qui a commencé en octobre 2022 – un marché haussier que presque personne ne semble reconnaître sauf nous. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le Charging Bull près de Wall Street est photographié à New York. Carlo Allegri | Reuter