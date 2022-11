Voici pourquoi vous achetez le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro

Si vous lisez nos critiques, vous pouvez vous attendre à ce que Pixel 7 (Révision et Pixel 7 Pro (critique) pour remporter les honneurs des garçons ici à Droid Life lorsque la fin de l’année approche. Étant donné que c’est maintenant officiellement la saison des achats des Fêtes et que les offres de vacances sont pleinement en vigueur, nous souhaitons vous donner un aperçu rapide des raisons pour lesquelles les derniers téléphones de Google valent la peine d’être vérifiés si vous êtes toujours sur la clôture si tard dans l’année. .

Voici cinq raisons pour lesquelles les Pixel 7 et Pixel 7 Pro valent la peine d’être achetés.

1. Le matériel c’est le feu (🔥)

Alors que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro avaient fière allure, il y a quelque chose dans la gamme Pixel 7 qui dégage cette sensualité et cette esthétique raffinée. Google l’a simplement fait sortir du parc sur ces deux téléphones. Il n’y a pas non plus de mauvaise option de couleur dans la gamme. Du Hazel du Pixel 7 Pro au Lemongrass du Pixel 7, ils ont tous l’air solides. En main, les gens devraient également apprécier la subtilité du verre incurvé du Pixel 7 Pro, tandis que le plus petit Pixel 7 a plutôt un écran plat. Ils se sentent tous les deux fantastiques et sont de superbes téléphones sous tous les angles.

2. Le logiciel c’est du beurre (🧈)

Android 13, avec lequel ces deux appareils sont livrés, est génial. Au cours des dernières années, il n’y a pas eu beaucoup d’ajouts énormes, majeurs ou insensés au système d’exploitation Android en général, mais dans l’ensemble, il est devenu plus fluide, plus rapide et tout simplement meilleur. Sur les téléphones Pixel 7, il fonctionne exceptionnellement bien, avec toutes sortes de petites touches de personnalisation et d’animations agréables. C’est une expérience logicielle très soignée.

3. Les caméras sont bouchées (🐐)

Nous avons beaucoup parlé de cet appareil photo, que ce soit dans des publications autonomes ou dans nos critiques générales. Les caméras sont malades. Dans la gamme Pixel 7, Google a introduit un mode cinématique pour la prise de vue vidéo, une vision nocturne améliorée, un traitement Real Tone, ainsi que des améliorations de la mise au point automatique et de la stabilisation vidéo. La gamme Pixel 6 de l’année dernière était déjà excellente dans ce département, mais en 2022, Google a réaffirmé qu’ils étaient l’entreprise à battre dans le jeu de caméra.

4. Partenaire de montre Pixel parfait (⌚)

Nous sommes fans de la Pixel Watch et n’avons pas honte de l’admettre. Vous recherchez le téléphone parfait pour compléter la première montre de marque Pixel de Google ? Ce serait le Pixel 7, bien sûr. Techniquement, n’importe quel Android serait un bon partenaire, mais le processus de configuration sur le Pixel 7 est agréable et fluide, et du point de vue de l’apparence, les appareils se complètent très bien. La photo ci-dessus ? Baiser du chef.

5. Valeur (💰)

Avec les prix du Black Friday actuellement en vigueur, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro offrent actuellement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Le Pixel 7 commence à seulement 499 $ (100 $ de rabais), tandis que le plus grand Pixel 7 Pro commence à 749 $ (150 $ de rabais). Pour ces prix, vous obtenez un matériel exceptionnel, un système de caméra légitime, ainsi que des mises à niveau logicielles rapides directement de Google. C’est le meilleur forfait là-bas pour ces prix.

Si vous avez besoin de plus de détails sur le Pixel 7 (examen complet) et le Pixel 7 Pro (examen complet), veuillez consulter nos avis complets. Si cela suffisait à vous convaincre, rendez-vous chez n’importe quel grand détaillant et achetez-en un.

Acheter Pixel 7 et Pixel 7 Pro