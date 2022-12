Voici pourquoi votre remboursement d’impôt pourrait être inférieur en 2023, selon l’IRS

Si vous vous attendez à un remboursement d’impôt en 2023, il pourrait être inférieur au paiement de cette année, selon au fisc. En règle générale, vous obtenez un remboursement fédéral lorsque vous avez payé en trop des impôts annuels ou retenu plus que le montant que vous devez. Votre solde annuel est basé sur le revenu imposable, calculé en soustrayant le plus élevé des déductions standard ou détaillées du revenu brut ajusté. “Les remboursements pourraient être moins importants en 2023”, a déclaré l’IRS dans un communiqué de presse de novembre sur la préparation de la prochaine saison fiscale. “Les contribuables ne recevront pas de paiement de relance supplémentaire avec un remboursement d’impôt pour 2023 car il n’y a pas eu de paiements d’impact économique pour 2022.” En savoir plus sur les finances personnelles :

L'agence a émis la troisième série de paiements de relance d'une valeur de 1 400 dollars par personne en 2021, et les Américains éligibles pourraient réclamer des fonds impayés sur leur déclaration de revenus cette année. Le remboursement moyen pour la saison de dépôt 2022 était de 3 176 $ au 28 octobre, selon les leursen hausse de près de 14 % par rapport à 2 791 $ en 2021.

La déduction caritative pour 2022 n’est «pas aussi robuste» qu’en 2021

De plus, il sera plus difficile de réclamer une déduction pour dons de bienfaisance sur votre déclaration de 2022, a déclaré l’IRS. La raison : “Les déductions pour les dons de bienfaisance en 2022 ne sont pas aussi solides qu’en 2021”, a déclaré la planificatrice financière certifiée Marguerita Cheng, PDG de Blue Ocean Global Wealth à Gaithersburg, Maryland. En réponse à la pandémie de Covid-19, le Congrès a donné un coup de pouce aux organisations caritatives en 2020 en offrant une incitation fiscale pour les dons en espèces, et les législateurs ont prolongé l’allégement fiscal pour 2021. Avec une déduction standard plus élevée depuis 2018, il est devenu plus difficile de détailler les déductions, y compris l’allégement fiscal pour les dons de bienfaisance. Les déclarants choisissent soit la déduction standard, soit les déductions détaillées, selon la valeur la plus élevée. Mais pour 2021, vous pouvez réclamer jusqu’à 300 $ pour les dons en espèces ou 600 $ pour les couples mariés qui déposent ensemble, que vous détailliez ou non. L’allégement fiscal n’a cependant pas été prolongé pour 2022, ce qui signifie qu’il n’y a plus d’avantage pour les dons de bienfaisance si vous prenez la déduction forfaitaire, a déclaré l’IRS.

Quand attendre votre remboursement d’impôt

L’IRS a averti les contribuables de ne pas compter sur la réception d’un remboursement d’impôt pour 2022 “à une certaine date”, car certains dépôts peuvent nécessiter un “examen supplémentaire”, ce qui peut retarder le processus. En règle générale, vous pouvez vous attendre à un remboursement plus rapide en produisant électroniquement une déclaration sans erreur et en recevant le paiement par dépôt direct. Cependant, des erreurs et d’autres problèmes, comme le vol d’identité, peut retarder votre remboursement, a déclaré l’agence. Les déclarants réclamant le crédit d’impôt sur le revenu gagné ou le crédit d’impôt pour enfants ne recevront pas de remboursement avant la mi-février, a déclaré l’IRS.