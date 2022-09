Voici pourquoi votre prochain ordinateur portable pourrait ne pas avoir de clavier

Le mois dernier, Sony a dévoilé le DualSense Edge, un contrôleur PlayStation 5 premium. Avec des manettes interchangeables et des commandes personnalisables, c’est exactement le genre de fans de manettes de jeu haut de gamme qu’attendaient Sony, un rival de longue date de la Xbox Elite de Microsoft – déjà sur sa deuxième génération.

Mais Sony lui-même aurait bien pu se sentir un peu lésé par la demande de mise à niveau du contrôleur DualSense par défaut de la PS5. Après tout, ce n’est pas en reste, et même en entrée de gamme, il offre quelque chose qui non Le pad Xbox le fait : déclencheurs adaptatifs et haptiques avancées.

Cela va bien au-delà des vibrations de base introduites dans le jeu par le module complémentaire Rumble Pak du N64 en 1997, permettant aux joueurs de ressentir la tension d’un ressort hélicoïdal ou d’une corde d’arc qui se resserre. Des tireurs comme Deathloop l’utilisent pour créer une sensation de déclenchement différente pour chaque arme, ou même pour simuler la sensation d’une arme qui se bloque lorsque la gâchette se verrouille.

Bien sûr, l’haptique va bien au-delà du jeu. Vous les rencontrez probablement le plus dans votre téléphone, où les sonneries et les alertes textuelles ont été progressivement supprimées au profit du doux bourdonnement du mode vibreur. Cette année, ils sont allés plus loin car iOS 16 introduit la possibilité d’ajouter un retour haptique au clavier au fur et à mesure que vous tapez – un paramètre avec lequel les propriétaires d’Android sont plus familiers, l’ayant désactivé il y a une décennie pour être un peu ennuyeux.

Entrez dans le pavé tactile

Peut-être qu’Apple a finalement été inspiré pour ajouter l’haptique au clavier de l’iPhone après la réception positive du trackpad haptique que l’on trouve dans certains MacBook depuis 2015. Surnommés “Force Touch”, ces trackpads ne bougent pas du tout – à la place les feuilles de verre statiques utilisez des capteurs pour détecter votre entrée et faites vibrer le pad pour vous faire sentir le “clic”.

Ce que l’implémentation d’Apple ne fait pas, c’est changer quoi que ce soit à la façon dont nous utilisation nos ordinateurs portables. Entrez Aïto.

La société d’haptique basée à Amsterdam fournit déjà des trackpads haptiques à au moins un grand OEM d’ordinateurs portables Windows, mais ses ambitions vont au-delà : changer les trackpads d’ordinateurs portables tels que nous les connaissons, et plus encore.

Aïto

Pour les fabricants, l’un des avantages immédiats d’un trackpad haptique est qu’il est plus petit qu’un trackpad traditionnel, ce qui leur permet de garder les ordinateurs portables plus minces ou leurs batteries plus grosses. La version d’Aito de la technologie ne fait que 2,4 mm d’épaisseur, plus fine qu’un tampon mécanique et moins de la moitié de la profondeur de la technologie d’Apple.

Aito affirme également que ses haptiques sont plus avancées que celles d’Apple, grâce à l’utilisation de douze points différents pour la détection et la rétroaction. L’utilisation conjointe de ceux-ci peut détecter la position précise de votre doigt et, en entraînant différentes intensités de rétroaction à différents points, peut offrir des sensations incroyablement réalistes à des points spécifiques, plutôt que de simplement déplacer l’ensemble du trackpad en un seul.

Même pour un clic de base, ses haptiques sont capables de faire croire à votre cerveau que le trackpad lui-même bouge, une association presque impossible à briser. Ce n’est que lorsque l’ordinateur portable est éteint que vous pouvez dire que rien ne bougeait après tout.

Plus qu’un clic

L’haptique peut aller bien au-delà de la simple reproduction d’un clic mécanique. Des options plus avancées incluent différentes sensations pour les clics à un, deux ou trois doigts ; simuler la sensation d’une molette de défilement de souris lorsque vous glissez vers le bas d’une page ; ou créer la même tension semblable à un ressort du DualSense pour indiquer à quel point vous appuyez fort.

Il y a des résultats pratiques ici. Une démo que le PDG Nedko Ivanov m’a montrée a créé une tension de glissement subtile lorsque j’ai appuyé et fait glisser le curseur pour sélectionner du texte – disparaissant une fois que j’ai relâché.

Une autre possibilité est destinée aux fabricants haut de gamme, qui souhaitent incorporer des trackpads haptiques de manière invisible dans le corps d’un ordinateur portable, comme Dell l’a fait dans le XPS 13 Plus de cette année (Aito ne confirmerait ni ne nierait si son technique est responsable). À l’œil nu, il est impossible de dire où se termine le trackpad et où commence le châssis, mais une bordure haptique invisible est tout ce dont votre doigt a besoin.

Adam Patrick Murray

La dernière génération de Huawei MateBook X Pro possède son propre pavé tactile haptique, l’utilisant comme retour pour de nouveaux raccourcis comme balayer vers le bas sur le côté droit pour augmenter ou diminuer le volume, ou vous permettre de cliquer dans les coins supérieurs pour minimiser ou fermer votre fenêtre actuelle.

Jusqu’à présent, cette technologie s’est limitée à des appareils coûteux et haut de gamme, même si Ivanov est convaincu qu’elle a un attrait général.

“Je dirais que dans les deux prochaines années, cela va se répercuter sur le soi-disant segment intermédiaire”, m’a dit Ivanov, prédisant que le grand changement de paradigme se produira en 2024.

Les clés du futur

Les ambitions d’Aito vont cependant au-delà du trackpad, et il veut remplacer presque toutes les pièces mobiles de l’ordinateur portable moderne. Après tout, si vous pouvez simuler un trackpad, pourquoi pas un clavier ?

Nous voyons déjà des fabricants développer des appareils à double écran comme la gamme Asus ZenBook Duo, ou des pliables de la taille d’un ordinateur portable comme le ThinkPad X1 Fold récemment mis à jour de Lenovo, qui utilise un clavier magnétique amovible. Mais si la moitié inférieure de nos ordinateurs portables doit vraiment devenir tout écran, alors le clavier devra fonctionner pour de bon – tout comme il l’a fait sur nos téléphones il n’y a pas si longtemps.

Dominic Preston / Fonderie

Taper sur un téléphone est une chose, mais un clavier d’ordinateur en est une autre. Et comme le dit Ivanov, si vous voulez persuader les consommateurs d’abandonner le clavier, “vous devez avoir une bien meilleure expérience de frappe sur un écran que ce que vous pouvez actuellement obtenir sur un iPad”.

La technologie d’Aito se rapproche cependant de manière impressionnante de la réalité, en partie grâce à l’inclusion de suffisamment de moteurs pour donner un retour individualisé exactement là où vous tapez – plutôt que de faire vibrer l’ensemble de l’appareil comme le fait votre téléphone.

L’implémentation d’Aito s’est sentie étonnamment naturelle étonnamment rapidement – et permet même de nouvelles options comme appuyer plus fort pour mettre une lettre en majuscule, le genre de réglages personnalisables qui pourraient hypothétiquement aider certaines personnes à taper plus rapide ici que sur un vrai tableau.

Va-t-il gagner le genre de nerds du clavier mécanique qui se disputent sur les types de commutateurs et les distances de déplacement ? Non, mais ce n’est pas nécessaire – la plupart des claviers d’ordinateurs portables offrent déjà une expérience de frappe compromise, de sorte que la barre est relativement basse.

Même ainsi, il est peu probable que les consommateurs sautent sur l’occasion d’abandonner leur « vrai » clavier au profit d’une alternative haptique. Mais les fabricants ont de nombreuses raisons d’encourager les acheteurs, car l’intégration d’un clavier dans un écran permet non seulement d’obtenir des ordinateurs portables plus fins, mais pourrait également économiser d’énormes sommes sur les coûts de fabrication à long terme, libérant ainsi les entreprises de la nécessité de construire des modèles avec différents claviers. pour chaque marché et chaque langue.

Ivanov m’a dit qu’Aito travaillait déjà avec un OEM mystérieux pour implémenter son clavier à l’écran, nous pourrions donc le voir arriver plus tôt que tard. Une souris haptique est également en préparation, élevant la perspective alléchante d’un périphérique élégant et sans couture dans la veine de la Magic Mouse d’Apple — aucun mot sur l’endroit où ils mettront le port de charge cependant.

Notre avenir animé est encore à quelques années, mais la promesse de simplifier les chaînes d’approvisionnement tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités sophistiquées garantit presque que l’haptique est là pour rester – et d’après ce que j’ai vu, ils ne feront que s’améliorer.