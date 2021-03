Au milieu d’une pénurie de vaccins à l’échelle de l’UE, les communautés italiennes ont désespérément besoin d’un coup, n’importe quel coup. Et une réponse à leur sort peut être à une courte distance en voiture, car leurs voisins, indépendants de la politique de l’UE, ont acheté Spoutnik V.

La municipalité italienne de San Leo, dans la région nord-est de l’Émilie-Romagne, pourrait ressembler à l’endroit idéal pour un visiteur fatigué des villes surpeuplées. De beaux paysages, des rues anciennes étroites, un château historique où le mystérieux magicien comte Cagliostro a passé ses derniers jours, ainsi que l’hospitalité italienne traditionnelle – telles étaient les raisons pour lesquelles les touristes venaient ici. « Le tourisme compte beaucoup pour l’Italie, il compte aussi beaucoup pour nous,»Déclare le maire de San Leo, Leonardo Bindi.

Puis le coronavirus est arrivé et les rues de San Leo se sont calmées. La pandémie a vu les frontières fermées et des verrouillages imposés. Mais, à l’approche de l’été 2021, l’espoir que les touristes puissent bientôt voyager s’estompe. L’Émilie-Romagne, avec la moitié du pays, se trouve dans la zone rouge – la zone avec le risque de Covid-19 le plus élevé.

Interrogé sur le déroulement de la campagne de vaccination à San Leo, M. Bindi a répondu: «Comme dans d’autres communes italiennes… Nous sommes environ trois mille à San Leo et seulement 7% sont vaccinés. »

L’Italie, l’un des foyers de pandémie en Europe, a lancé sa campagne de vaccination en décembre de l’année dernière. Depuis, dans ce pays de 60 millions d’habitants, seuls 2,8 millions ont jusqu’à présent reçu deux doses du vaccin. Ces chiffres ne sont pas les pires d’Europe – par rapport avec d’autres pays de l’UE, le taux de vaccination de l’Italie est proche du milieu – mais la campagne de vaccination conjointe du bloc est freinée par des pénuries à la fois dans la production et la livraison de vaccins.

Pendant ce temps, les habitants de San Leo ont jeté un coup d’œil et se sont rendu compte qu’ils avaient une petite chance d’améliorer la situation, au moins pour eux-mêmes et leurs voisins. Voici l’astuce: depuis San Leo, seulement une demi-heure de route peut vous faire sortir de l’UE et traverser la frontière avec Saint-Marin.

Non liée par les obligations de l’UE, la petite république de quelque 33 900 citoyens a acheté Spoutnik V, le vaccin russe Covid-19.

Le déploiement a commencé fin février. Plus tard, la république a également reçu un lot de jabs Pfizer-BioNTech. À l’heure actuelle, plus de 26% de la population vaccinale de Saint-Marin ont reçu leurs vaccins.

La campagne de vaccination réussie de la république a poussé Bindi à faire équipe avec le maire de la municipalité voisine de Coriano, Domenica Spinelli, pour écrire à leur voisin une lettre demandant de l’aide.

« De nombreux citoyens de San Leo et Coriano travaillent à Saint-Marin», A déclaré Bindi à RT. « Ils passent beaucoup de temps là-bas, alors nous avons demandé s’il y aurait une possibilité de les vacciner avec Spoutnik V. Bien sûr, je pense qu’ils [San Marino authorities] vaccineront d’abord leurs citoyens, puis, je l’espère, ils prendront en compte notre demande et communiqueront avec le ministère italien de la Santé. Beaucoup de nos citoyens soutiennent cette demande, en fait. »

Ce soutien se reflète bien dans la couverture médiatique locale de la demande des maires. « Nous voulons Spoutnik » et « Donnez aussi à nos travailleurs du Spoutnik”Disent certains des gros titres.

« Personnellement, j’espère que l’EMA [European Medicines Agency] l’autorisation arrivera dans les semaines à venir, nous pourrons donc également utiliser ce jab en Italie. J’ai lu qu’il a un taux de protection très élevé,»Dit M. Bindi.

Un manque d’approbation de l’EMA pour Spoutnik V a déjà ruiné les espoirs de secours rapide dans une autre petite municipalité italienne.

Bienvenue à San Giovanni Bianco, dans la région du nord-ouest de la Lombardie, que quelque 5 000 habitants vivent. C’est là que le professeur émérite d’épidémiologie suédois Marcello Ferrada de Noli a une maison et vit de temps en temps.

Lorsque la région a été confrontée à une augmentation catastrophique des infections à Covid-19 l’été dernier, le professeur De Noli était en Suède. Une fois qu’il a réalisé à quel point la situation était terrible, il est monté dans sa voiture et est retourné en Italie.

« Depuis que je suis professeur d’épidémiologie, j’ai pensé que je pourrais leur donner un coup de main», Se souvient-il, en racontant son histoire à RT. « J’ai découvert qu’à San Giovanni Bianco, seules 740 personnes âgées de 70 ans et plus avaient survécu. La Lombardie a été l’une des régions les plus touchées. »

J’en suis venu à la conclusion que la meilleure façon d’aider ces personnes était de leur fournir un vaccin le plus tôt possible. J’ai commencé à en chercher un qui serait disponible et sûr, et j’ai réalisé qu’il pouvait s’agir de Sputnik V.

« En novembre, j’ai contacté l’autorité locale, à savoir le maire, Marco Milesi, et lui ai dit que j’étais prêt à donner deux doses pour chacune de ces 740 personnes.», Poursuit le professeur De Noli. « Il a déclaré: « Eh bien, c’est une bonne idée, mais elle ne peut être complétée que si le vaccin russe est approuvé par l’EMA. »

J’ai moi-même contacté l’EMA début décembre. Je les ai appelés, et c’était une conversation très étrange, parce que la personne à qui je parlais m’a dit: «Je ne suis pas autorisé à vous donner plus d’informations. Ensuite, je leur ai écrit et j’ai reçu une réponse disant que Spoutnik V n’était pas sous l’évaluation de l’agence. »

Depuis lors, l’EMA a commencé à évaluer le vaccin russe. Cependant, on ne sait pas combien de temps il faudra au régulateur pour approuver le jab à des fins d’utilisation par les États membres de l’UE.

En décembre, la réponse de l’EMA a bloqué la tentative du professeur De Noli d’aider sa communauté. « Quand j’ai informé les autorités locales de la réponse, elles m’ont dit: « Donc, il n’y a aucun moyen que nous puissions accepter votre initiative, car nous sommes liés par ce que l’EMA a dit. » «Non, vous n’êtes pas lié à ce que l’EMA a dit», ai-je répondu.«

La législation européenne, a expliqué le professeur, contient une disposition spéciale. En cas d’urgence, les États membres peuvent autoriser les médicaments dont ils ont besoin, y compris les vaccins, à être utilisés sur leur territoire. La responsabilité leur incombera bien entendu. Pourtant, un tel mécanisme existe. La Hongrie, par exemple, l’a déclenchée lors du déploiement de la vaccination avec Spoutnik V en février.

« Le fait que le régulateur national hongrois ait délivré une autorisation d’utilisation d’urgence [for Sputnik V] n’est pas contraire à la réglementation européenne», A déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto à RT.

Et cela nous a fait un peu marre, que la façon dont la Hongrie a approuvé Spoutnik a été considérée dans la partie occidentale de l’Europe et dans les médias mondiaux comme si nous avions fait quelque chose contre la réglementation européenne, ce qui n’est pas vrai.

La campagne conjointe de Bruxelles pour fournir suffisamment de vaccins à tous les États membres a échoué, a expliqué Szijjarto. Le pays a donc été contraint de chercher ses propres options. « À la fin de l’année dernière, juste avant Noël, il a été dit que nous devrions décider d’un jour commun pour démarrer la campagne européenne de vaccination, soit le 26 ou le 27 décembre, et que nous ne devrions pas vacciner avant cela.», A rappelé le FM hongrois. « Ensuite, un petit camion est apparu à la frontière austro-hongroise, pour autant que je me souvienne, le 26 décembre. Et nous regardions autour de nous, en disant: «OK, mais où est le vrai? Je veux dire, c’est ça? Et ils ont dit: « Oui, c’est ça. »

À ce jour, le régulateur hongrois des médicaments a approuvé sept vaccins à utiliser dans le pays, et quatre d’entre eux n’ont pas l’approbation de l’EMA. Pourtant, quelque 1,8 million de citoyens ont déjà reçu leur coup. Un très bon résultat pour un pays d’environ 9,7 millions d’habitants.

D’autres États membres restent fermes: nous avons besoin de l’approbation de l’EMA pour permettre l’utilisation de Spoutnik sur nos territoires, disent-ils. Mais comme personne ne sait combien de temps le processus d’évaluation pourrait prendre, certains dirigeants d’État commencent à manquer de patience. « Si la coordination européenne fonctionne, tout ira bien. Sinon, en ce qui concerne les problèmes de santé, vous devez être prêt à faire vos propres démarches. C’est ce qu’a dit Angela Merkel, et c’est ce que je dis ici», A déclaré le Premier ministre italien Mario Draghi. Selon les médias allemands, le chancelier du pays est également prêt à agir seul et à laisser Spoutnik V entrer, s’il n’y a pas de mouvement conjoint de l’UE dans un avenir prévisible.

Pendant ce temps, le temps est contre l’UE, dont les membres ont déjà déclaré faire face à la troisième vague de Covid-19. Selon les maires de San Leo et Coriano: «Nous ne pouvons pas simplement rester debout et regarder. » Ils ont déjà envoyé un message au président d’Émilie-Romagne, Stefano Bonaccini, lui demandant d’unir les maires locaux et d’exiger de l’Etat le « l’achat et l’administration ultérieure de tout vaccin produit dans le monde, indépendamment des évaluations politiques qui sont – et doivent rester – totalement indépendantes de la lutte contre la pandémie.«

« Le 17 juin 2020, la Commission européenne a présenté une stratégie commune pour accélérer le développement, la production et la distribution de vaccins contre les coronavirus», Dit leur lettre.

10 mois plus tard, nous devons reconnaître qu’être unis sous le drapeau bleu de l’Europe ne donne aucun avantage, mais au contraire, cela devient un énorme obstacle à l’approvisionnement en vaccins, alors que la lutte contre le virus a tourné. dans un test musculaire international.

« Les gens de ma municipalité ne sont pas très conscients des choses politiques – ils font confiance à leurs autorités», A déclaré De Noli. « Ils ne sont pas si désireux de contester leurs décisions. » Sur 740 résidents âgés qu’il souhaitait vacciner, près de la moitié ont maintenant reçu leurs vaccins. « Mais maintenant nous sommes à la fin du mois de mars. Mon initiative a eu lieu en novembre de l’année dernière. Donc, nous aurions pu tous les faire vacciner maintenant», Conclut le professeur, découragé. Il ne sait toujours pas combien d’entre eux sont tombés malades depuis lors, ou combien pourraient, de manière évitable, être morts.

