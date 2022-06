Voici pourquoi une entreprise de jouets multimillionnaire s’aventure dans le métaverse

Lorsque Jackson Aw a été initié à la technologie blockchain en 2018, il « n’a pas compris du tout ». « Quelqu’un peut-il me simplifier encore plus la tâche ? Par exemple, pouvez-vous simplement me dire ce que je peux obtenir en tant que consommateur ? » C’était il y a quatre ans. Aujourd’hui, Aw, semble avoir la réponse à cette question. Le Singapourien de 32 ans, qui dirige Mighty Jaxx – une entreprise de jouets de plusieurs millions de dollars qui produit des objets de collection et des produits de style de vie – a intégré la blockchain dans ses produits. Une blockchain est un registre numérique décentralisé qui enregistre chaque transaction effectuée. Il ne peut pas non plus être altéré ou modifié rétroactivement.

CNBC Make It découvre pourquoi il « est logique » que l’empire des objets de collection exploite les capacités de la blockchain et parie sur le métaverse.

Certificats uniques

Mighty Jaxx, qui a été fondée en 2012, s’est associée à certaines des plus grandes marques mondiales et artistes visuelsproduisant des objets de collection tendance qui intègrent la culture pop et le design. Aw a déclaré que la société avait depuis vendu des millions de jouets de collection à des personnes dans plus de 80 pays. Les objets de collection en édition limitée de Mighty Jaxx peuvent coûter jusqu’à 1 200 dollars sur son site Web, mais sur le marché secondaire, ils peuvent rapporter « cinq à dix fois » plus que leur valeur d’origine, a déclaré Aw.

Les conseils de Jackson Aw aux jeunes entrepreneurs ? « La peur existera toujours. Mais la question est, qu’en pensez-vous? » Éli Lo

Mais il y a un problème. « Lorsque vous souhaitez vendre le produit, la question numéro un partout est ‘Est-ce qu’il est authentique ?' » Aw a ajouté : « Pour les objets de collection, [sellers] faire, c’est qu’ils prennent des photos de la figurine et la publient sur des groupes Facebook, demandant aux gens de faire une vérification d’authenticité. » Cependant, Aw n’était pas satisfait de cette méthode d’authentification. « De qui parle-t-il? D’où vient-il? Alors nous avons pensé, d’accord, c’est ce dont nous avons besoin. »

Mighty Jaxx a conçu une puce de communication en champ proche, intégrée à chaque jouet. « Avec notre application, vous pouvez [scan the chip]enregistrez votre propriété de l’article », a déclaré le fondateur de la société, Jackson Aw. Éli Lo

Mighty Jaxx a conçu une puce de communication en champ proche et en a intégré une dans chaque jouet. La technologie NFC permet une communication sans fil à courte portée entre deux appareils. « Avec notre application, vous pouvez [scan the chip]enregistrez votre propriété de l’article [to show] c’est un authentique produit Mighty Jaxx », a déclaré Aw. Propulsée par la blockchain, la plateforme émet et valide des certificats uniques et inviolables pour chaque produit. Il fournit également une empreinte numérique lorsque la propriété d’un article change.

…le contenu et la propriété intellectuelle sont essentiels, car sans rien de tout cela [visual] représentation, que la technologie ne fait rien Jackson Aw Fondateur, Mighty Jaxx

« Si Jay Chou ou JJ Lin possédaient cette figurine avant vous, c’est certainement beaucoup plus précieux que moi », plaisante Aw. Jay Chou et JJ Lin sont des chanteurs populaires de pop mandarine. Fournir une authentification fiable grâce à la technologie blockchain n’est que « le début » pour Mighty Jaxx.

Un avantage « phygital »

Le marché des jetons non fongibles connaissant une croissance explosive en 2021, Aw a déclaré que c’était à ce moment-là qu’il y avait « un changement de culture telle que nous la connaissions ». « [Being] artistes et créateurs en général… a toujours été davantage un travail de service. Mais maintenant, ça a basculé. Maintenant, le contenu et la propriété intellectuelle sont essentiels, car sans rien de tout cela [visual] représentation, cette technologie ne fait rien », a expliqué Aw. « Rien ne parle plus fort que la forme visuelle. »

Les NFT sont des actifs numériques basés sur la cryptographie qui fonctionnent également comme des objets de collection – quelque chose auquel Mighty Jaxx n’est pas étranger. Par conséquent, il « est logique » pour Aw de s’aventurer dans l’espace, en offrant aux fans des expériences numériques exclusives avec des objets de collection physiques. « Lorsque vous achetez nos NFT, vous avez accès et la possibilité d’en acheter la manifestation physique dans cette conception. Ainsi, seul ce groupe de personnes pourrait acheter cette figurine », a déclaré Aw. « Parce qu’ils sont les seuls à pouvoir le faire et qu’ils peuvent combiner les deux classes d’actifs, cela génère encore plus de valeur pour eux. »

Les collectionneurs qui achètent les NFT de Mighty Jaxx obtiennent un accès exclusif pour acheter une manifestation physique du même design, qui « génère encore plus de valeur pour eux », a déclaré Jackson Aw. Puissant Jaxx

Aw pense que c’est l’avantage « phygital » de Mighty Jaxx sur ses concurrents – être en mesure d’offrir à la fois des actifs numériques et physiques. « Le fait que nous créons des actifs numériques avant de produire les jouets physiques … signifie que nous pouvons également aller sur le marché plus rapidement », a-t-il ajouté. « Je ne peux pas penser à, vous savez, 10 autres entreprises faisant cela dans le monde entier, simplement parce que le travail nécessaire à la création d’un matériel ou d’un [physical] à collectionner, c’est naturellement juste une courbe d’apprentissage plus abrupte. »

Expansion du métaverse

En 2021, Mighty Jaxx a lancé sa première collection de cartes à collectionner NFT, mettant en vedette des chats qui ressemblent à la cuisine chinoise, dim sum.

« Nous avons lancé 6 000 unités, en… deux secondes, elles étaient juste épuisées », a déclaré Aw. Mighty Jaxx a eu sa grande pause avec DC Comics en marquant un partenariat de licence en 2015, lui permettant de « relooker » la propriété intellectuelle créative. Depuis lors, il s’est associé à des marques renommées pour atteindre les fandoms du monde entier, d’Adidas, Hasbro et Nickelodeon, à la Formule 1, Sesame Street et Netflix. Aw dit « qu’il y a encore beaucoup de travail à faire », avec des plans pour étendre également ses collaborations IP dans le métaverse. Le métaverse est un ensemble de mondes virtuels où les gens vivent, travaillent et s’amusent.