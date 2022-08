Voici pourquoi un Samsung Clamshell Foldable à 600 $ n’est pas encore là

Chez Samsung Unpacked plus tôt ce mois-ci, la société a dévoilé son nouveau pliable moins cher, le Galaxy Z Flip 4. Mis à part quelques améliorations de durabilité et un corps plus mince, il est en grande partie similaire à son prédécesseur et est toujours aussi cher qu’un iPhone phare 13 ou Galaxie S22. Samsung n’a pas baissé le prix pour plusieurs raisons, ce qui signifie que nous n’obtiendrons pas de coque pliable plus abordable cette année – et probablement pas avant un certain temps.

Les pliables restent chers car leurs charnières et leurs écrans pliables les rendent plus complexes à produire que les smartphones à corps plat typiques, a déclaré Jene Park, analyste de recherche senior chez Counterpoint Research. Étant donné que l’inflation a augmenté les coûts de production de tous les appareils, l’absence de baisse de prix entraîne toujours une sorte de remise. “Ce gel des prix est l’effort de Samsung pour baisser le prix”, a déclaré Park.

Alors que le Z Fold 4 à 1 800 $ est intentionnellement cher pour préserver son exclusivité, le Z Flip 4 est un point d’entrée plus abordable pour les pliables et plus populaire auprès des consommateurs : Samsung a noté que sa série Z Flip représentait sept des 10 pliables vendus par la société. Chez Unpacked, le PDG de Samsung, TM Roh, a déclaré qu’il souhaitait que les pliables deviennent plus courants, et il est clair que les appareils Z Flip seront la porte d’entrée pour les consommateurs curieux d’acheter et de voir s’ils sont prêts pour un pliable.

Il est cependant difficile de vendre aux consommateurs des pliables à clapet. Les plier dans la taille d’un compact de maquillage est charmant, mais ils coûtent autant qu’un téléphone phare et ont des caméras plus limitées et aucun espace d’affichage supplémentaire, contrairement aux pliables de style livre. Plus de consommateurs essaieraient probablement les pliables s’ils étaient assez bon marché pour rivaliser avec les téléphones de milieu de gamme à 600 $ que les gens achètent lorsqu’ils ne peuvent pas se permettre des appareils phares.

Les prix pliables ne baisseront probablement pas tant que les prix des composants ne baisseront pas, et cela ne se produira pas tant qu’ils ne seront pas produits à grande échelle. De plus en plus de consommateurs achètent des pliables : Counterpoint’s Park estime que 16 millions seront expédiés en 2022, contre 9 millions l’an dernier. Mais même si cela dépassait les attentes, la chaîne d’approvisionnement des pièces pliables et des présentoirs pourrait ne pas être en mesure de répondre à cette demande. C’est en partie pourquoi Apple ne s’est pas précipité sur son propre pliable, a déclaré Bob O’Donnell, analyste chez Technalysis Research.

“[Foldable] les écrans sont difficiles à fabriquer en quantité, et si Apple devait en faire un, quelqu’un devrait créer, vous savez, une centaine de millions de ces écrans. Ils ne sont tout simplement pas encore prêts à le faire”, a déclaré O’Donnell.

Il y a des signes prometteurs que l’industrie travaille vers des pliables à clapet moins chers, qui sont devenus plus abordables depuis le lancement du Motorola Razr à 1 450 $ en 2019. TCL n’a même pas publié son Chicago Project pliable à clapet presque terminé en septembre dernier parce qu’il ne pouvait pas obtenir le prix jusqu’à un prix d’environ 700 $. À l’époque, TCL avait déclaré qu’il attendrait 12 à 18 mois avant d’essayer de sortir son premier produit pliable, qui sera un produit remanié – et probablement plus abordable.

Peu de fabricants de téléphones sont encore dans la course aux pliables, mais si quelqu’un est à l’avant-garde, c’est Samsung, qui en est maintenant à sa quatrième génération d’appareils pliables. Samsung sera probablement le premier à proposer un téléphone pliable à 600 $, a déclaré Counterpoint’s Park, d’autant plus que la société avait annoncé des plans pour un téléphone pliable dans sa gamme de milieu de gamme de la série A. Il spécule qu’il pourrait être lancé en 2024 au plus tôt.

“Étant donné que le prix le plus élevé de la série A est de l’ordre de 600 $, on s’attend à ce qu’il s’agisse du produit pliable le moins cher de tous les temps”, a déclaré Park.