Les protéines sont nécessaires pour construire notre corps et réparer les dommages. L’apport de protéines affecte également positivement le centre de satiété dans la région de l’hypothalamus du cerveau, créant une sensation de satiété. Notre alimentation est réduite et nous perdons du poids temporairement. Ceux qui s’entraînent avec des poids sont invités à consommer des protéines dans des quantités qui dépassent l’apport quotidien recommandé. De telles pratiques alimentaires pourraient être nocives à long terme.

Troubles osseux

Une étude de 2013 menée par Ioannis Delimaris, publiée par NCBI, a sondé les risques potentiels pour la santé associés à une haute teneur en protéines, en particulier la viande ainsi que les suppléments nutritionnels. Les régimes riches en protéines généraient plus d’acide dans le corps, entraînaient une perte excessive de calcium et affectaient nos os. Il a également été constaté que la consommation de protéines végétales peut réduire la perte osseuse et le risque de fractures, associés à la consommation de viande rouge.

Maladies cardiaques

Un apport plus élevé en protéines animales peut augmenter le risque de maladie coronarienne (CHD). Cependant, la consommation d’autres sources de protéines, telles que le poisson, la volaille, les produits laitiers faibles en gras et les noix, n’est pas connue pour provoquer une maladie coronarienne, comme indiqué étude.

Problèmes rénaux

De nombreuses études ont trouvé des corrélations entre un régime riche en protéines et un risque accru de formation de calculs rénaux. Les niveaux d’acide urique augmentent avec l’augmentation de la consommation de protéines animales et peuvent favoriser la formation de calculs rénaux, comme indiqué dans un Santé Harvard article. Ceux qui souffrent d’une fonction rénale réduite suivent un régime alimentaire faible en protéines et à base de plantes pour éviter une insuffisance rénale complète.

Risques de cancer

Diverses études ont montré que la consommation de viande rouge augmente le risque de cancer colorectal, en particulier chez les hommes. Selon ceci étude, le risque est plus élevé pour ceux qui consomment de la viande transformée.

D’après les études ci-dessus, il semble que les régimes riches en protéines peuvent offrir des avantages à court terme sous forme de renforcement musculaire et de contrôle de la faim. À long terme, cependant, les risques de développer plusieurs maladies potentiellement mortelles deviennent probables.