Voici pourquoi un milliardaire japonais vient d’annuler son vol lunaire sur Starship

Vendredi soir, le projet dearMoon – un projet visant à lancer un milliardaire japonais et 10 autres « membres d’équipage » sur un vol circumlunaire à bord du véhicule Starship de SpaceX – a été brusquement annulé.

« Il est regrettable d’annoncer que ‘dearMoon’, le premier projet de vol circumlunaire privé, sera annulé », peut-on lire sur le compte officiel de la mission sur le réseau social X. dit. « Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus et nous excusons auprès de ceux qui attendaient ce projet avec impatience. »

Peu de temps après, le bailleur de fonds du projet et son « chef d’équipe », Yusaku Maezawa, ont expliqué cette décision sur X. Lorsque Maezawa a accepté la mission en 2018, a-t-il déclaré, l’hypothèse était que la mission dearMoon serait lancée d’ici la fin de 2023. .

« C’est un projet de développement, donc c’est ce que c’est, mais on ne sait toujours pas quand Starship pourra être lancé », il a écrit. « Je ne peux pas planifier mon avenir dans cette situation, et je me sens mal de faire attendre les membres de l’équipage plus longtemps, d’où la décision difficile d’annuler à ce stade. Je m’excuse auprès de ceux qui étaient enthousiasmés par la réalisation de ce projet. »

La mission devait être le premier vol spatial habité de Starship à être lancé depuis la Terre, à faire le tour de la Lune et à revenir. Maintenant, cela n’arrive pas. Pourquoi est-ce arrivé et qu’est-ce que cela signifie ?

Origines de la mission

Maezawa et Musk ont ​​​​fait cette annonce, côte à côte, à l’usine de fusées SpaceX à Hawthorne en septembre 2018. Ce fut un moment étrange mais important. Il semblait significatif que SpaceX signait son premier contrat commercial pour l’énorme fusée Starship. Et même si la valeur n’a pas été divulguée, Maezawa injectait quelque chose de l’ordre de quelques centaines de millions de dollars dans le programme.

Maezawa, cependant, s’est toujours montré un peu peu sérieux. Il a indiqué qu’il organiserait un concours pour pourvoir 10 autres sièges à bord du véhicule. « Je ne voulais pas vivre une expérience aussi fantastique tout seul », a-t-il déclaré. « Je serais un peu seul. » Plus tard, il a sélectionné une équipe de créatifs.

Mais au départ, Maezawa prenait le projet au sérieux. Lorsque j’ai regardé le tout premier test de Starship hop en juillet 2019, il n’y avait qu’une poignée de visiteurs présents pour assister au bref vol de « Starhopper ». L’un d’eux était un représentant de Maezawa qui surveillait de près les progrès de Starship.

Comme le font les grands projets spatiaux – et à la surprise de personne – Starship a pris du retard dans son développement. Le premier vol d’essai n’a eu lieu qu’en avril 2023, et ce n’était que le début. La mission dearMoon se situe à la toute fin d’une longue série de tests que le véhicule doit accomplir : lancement en toute sécurité, vol contrôlé dans l’espace, atterrissage en toute sécurité de l’étage supérieur du Starship, ravitaillement en carburant dans l’espace, habitabilité dans l’espace et bien plus encore.

Avec le quatrième vol d’essai de Starship prévu dans quelques jours, dès le 5 juin, SpaceX a jusqu’à présent démontré sa capacité à lancer Starship en toute sécurité. Il ne s’agit donc que du début d’un parcours technique difficile.

Un tournant

L’un des impacts les plus importants du projet dearMoon s’est produit en avril 2021, lorsque la NASA a sélectionné le véhicule Starship comme atterrisseur lunaire pour son programme Artemis. Cela a placé le gros véhicule sur le chemin critique du programme ambitieux de la NASA visant à faire atterrir des humains sur la surface de la Lune. Il a également offert un financement d’un ordre de grandeur supplémentaire, soit 2,9 milliards de dollars, et la promesse de davantage si SpaceX pouvait fournir un véhicule pour emmener les humains jusqu’à la surface de la Lune depuis l’orbite lunaire, et retour.

Depuis lors, SpaceX a eu deux priorités claires pour son programme Starship. La première consiste à devenir opérationnel et à commencer à déployer de plus gros satellites Starlink. Et la seconde consiste à utiliser ces vols pour tester les technologies nécessaires au programme Artemis de la NASA, telles que le stockage et le ravitaillement de propulseurs dans l’espace.

En conséquence, d’autres aspects du programme, notamment dearMoon, ont été déclassés. Ces derniers mois, il est devenu clair que si la mission de Maezawa avait lieu, elle n’aurait lieu qu’au moins au début des années 2030, soit au moins une décennie après le plan initial.

Changer de fortune

Entre-temps, les priorités de Maezawa ont probablement changé. Selon Forbes, lorsque le plan a été annoncé en 2018, l’entrepreneur disposait d’une valeur nette d’environ 3 milliards de dollars. Aujourd’hui il est estimé ne vaudrait que la moitié de cela. De plus, il a eu envie d’aller dans l’espace en 2021, en volant à bord d’un véhicule russe Soyouz pour un voyage de 12 jours vers la Station spatiale internationale.

Cela fait déjà un moment que tout est écrit à propos de Maezawa, depuis que le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a cessé de suivre l’entrepreneur japonais sur X plus tôt cette année. (C’est un signe certain de sa défaveur. Musk ne m’a plus suivi à deux reprises sur Twitter/X après des histoires ou des interactions qu’il n’aimait pas.) Il est probable que la combinaison des retards de développement et de la fortune personnelle de Maezawa a conduit les parties à dissoudre le projet.

Tout cela laisse une voie plus claire pour Starship : devenir opérationnel, commencer à piloter des satellites Starlink et commencer à relever les défis techniques pour Artemis. Ensuite, dans plusieurs années, la société tournera son attention vers la perspective difficile de lancer des humains à l’intérieur de Starship depuis la Terre, puis de revenir sur la planète. Le premier de ces personnes sera un autre milliardaire, Jared Isaacman, qui a déjà volé sur Crew Dragon et prévoit au moins deux autres vols de ce type avant la mission pionnière Starship.