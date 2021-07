Voici pourquoi un autre allégement fiscal sur les allocations de chômage est peu probable

Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

L’IRS a commencé à émettre 1,5 million de remboursements d’impôt supplémentaires cette semaine aux personnes qui ont reçu des allocations de chômage en 2020. Cela s’ajoute aux près de 9 millions de remboursements, d’une valeur d’environ 10 milliards de dollars, que l’agence a envoyés depuis mai.

Les fonds versés par dépôt direct cette semaine ont commencé à arriver sur les comptes bancaires mercredi et les chèques papier ont été postés à partir de vendredi. Le remboursement moyen est de 1 686 $.

Mais ceux qui ont obtenu un remboursement et ont également continué à percevoir des allocations de chômage en 2021, ne devraient pas s’attendre à une réduction similaire de leurs impôts fédéraux lors de la prochaine saison de déclaration, selon les experts financiers.

Les allocations de chômage sont généralement traitées comme un revenu imposable, mais les législateurs fédéraux ont renoncé à l’impôt sur une partie des allocations reçues en 2020, après que la pandémie de Covid-19 a conduit un nombre sans précédent de personnes à recourir au système de chômage.

La situation économique est telle que les législateurs pourraient ne pas se sentir obligés d’offrir la même aide fiscale l’année prochaine. Plus de 13 millions d’Américains recevaient des prestations à la mi-juillet, selon le ministère du Travail.

« Cette disposition est apparue au cours d’une année où nous avons enregistré des niveaux de chômage record », a déclaré à CNBC Janet Holtzblatt, chercheur principal au Urban-Brookings Tax Policy Center. « Heureusement, l’économie s’est améliorée, ce qui réduit vraiment la probabilité qu’elle soit prolongée. »

Le plan de sauvetage américain, que le président Joe Biden a signé en mars, excluait jusqu’à 10 200 $ d’allocations de chômage perçues en 2020 de l’impôt fédéral sur le revenu, par personne. (Seuls ceux dont le revenu était inférieur à 150 000 $ étaient admissibles.) Certains États ont suivi avec leurs propres allégements fiscaux.

Cependant, ces exonérations fiscales sont intervenues après que des millions de personnes aient déjà déposé leurs déclarations de revenus annuelles. L’IRS rembourse désormais tout trop-payé d’impôt qui aurait pu en résulter.