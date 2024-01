Voici pourquoi Trump pourrait saboter le plan – soutenu par Biden – de fermeture de la frontière

Mis à jour le 28 janvier 2024, 13 h 05 HNE

Ligne du dessus

Une répression très attendue à la frontière sud, soutenue par de nombreux républicains et le président Joe Biden – et qui, selon les partisans du Sénat, pourrait être votée cette semaine – pourrait échouer simplement parce que Donald Trump le souhaite et fait pression sur ses partisans pour voter contre. .

Getty Images

Faits marquants

À rassemblement à Las Vegas Samedi soir, l’ancien président a poursuivi sa campagne pour faire échouer l’accord, qu’il a qualifié de « monstruosité », affirmant « qu’il n’y a aucune chance que je soutienne cette horrible trahison de l’Amérique à la frontière ouverte », a déclaré Trump à ses partisans samedi soir, sans clairement décrivant son opposition au projet de loi. Trump a fait de sa capacité à résoudre la crise frontalière son principal message de campagne, et sa seule critique claire du plan bipartisan est que l’accord frontalier signifierait également « des milliards de dollars pour l’Ukraine et d’autres pays ». Biden et les Républicains de la Chambre des représentants sont dans une impasse depuis des mois : Biden a cherché à rétablir le soutien à la défense de l’Ukraine contre la Russie, tandis que les Républicains ont retenu ce financement jusqu’à ce que Biden s’engage à résoudre l’augmentation de la migration à la frontière. Mais Trump ne semble pas vouloir que Biden remporte le moindre succès – et sa campagne de pression semble fonctionner : vendredi, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a qualifié tout projet de loi bipartisan du Sénat de « probablement mort à l’arrivée » envoyer une lettre à ses collègues républicains qu’il continuerait à soutenir le « Secure the Border Act » du GOP, qui n’a obtenu aucun soutien démocrate lors de son introduction en mai. Au Sénat, le chef de la minorité Mitch McConnell (R-Ky.) a déclaré en privé qu’il soutiendrait toujours le projet de loi soutenu par Biden, tout en admettant que les critiques de Trump ont mis les républicains dans une position difficile. Politique signalé. Le sénateur Chris Murphy (Démocrate du Connecticut), l’un des principaux négociateurs, a déclaré CNN Dimanche, ils « finalisaient actuellement les derniers morceaux de texte » et se préparaient à présenter le projet de loi dès la semaine prochaine.

Porte-parole en chef

Le sénateur Mitt Romney (Républicain de l’Utah) a qualifié les actions de Trump d’« épouvantables ». dire aux journalistes qu ‘«il ne veut pas que nous résolvions le problème à la frontière, il veut que nous rejetions la responsabilité de la frontière sur Biden – et l’idée qu’un candidat à la présidence dirait ‘s’il vous plaît, faites du mal au pays pour que je puisse blâmer mon adversaire et “Aidez ma politique” est un moment choquant.

Citation cruciale

“Je remarque que beaucoup de sénateurs… ils me rejettent la faute”, a déclaré Trump lors de son discours. Rallye de Las Vegas Samedi. «J’ai dit ‘c’est bon, s’il te plaît, blâme-moi, s’il te plaît.’»

Grand nombre

2,4 millions. C’est le nombre total de rencontres de migrants enregistrées à la frontière sud par les douanes et la patrouille frontalière en 2023, selon les Républicains à la Chambre. Comité de la sécurité intérieure. Lors de son rassemblement de samedi, Trump a affirmé que « deux millions de clandestins ont traversé la frontière chaque année dans le passé, et maintenant ce chiffre est peut-être huit fois supérieur », mais les données présentées par la commission indiquent que les agents n’ont rencontré qu’environ 3,2 millions. nombre total de migrants à travers le pays l’année dernière.

Tangente

Dimanche matin, les Républicains de la Chambre ont dévoilé le texte de deux nouveaux articles de mise en accusation contre le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, qu’ils prévoient de présenter au comité de sécurité intérieure de la Chambre la semaine prochaine. Mayorkas a fait face à des critiques constantes de la part des Républicains du Congrès pour sa gestion de la frontière, et a fait face à deux audiences de destitution au début du mois. Les articles récemment publiés accusent Mayorkas d’avoir violé son serment d’office en « refusant délibérément[ing] de se conformer aux nombreuses exigences de détention énoncées dans la loi sur l’immigration et la nationalité. La Maison Blanche a soutenu qu’il n’existait aucune preuve convaincante contre Mayorkas. Le DHS a également diffusé un note critiquant les articles de mise en accusation, accusant les républicains de « ignorer »[ing] les faits, les juristes et les experts, et même la Constitution elle-même dans leur quête pour destituer sans fondement le secrétaire Mayorkas. Les articles devraient être votés selon les lignes de parti et faire l’objet d’un vote à la Chambre plénière mardi, Politique signalé.

Contexte clé

Vendredi, dans un geste rare, le président Biden est venu en soutien de l’accord bipartite visant à adopter des mesures radicales de réforme de l’immigration, permettant au ministère de la Sécurité intérieure de fermer la frontière sud après avoir rencontré en moyenne plus de 4 000 migrants par jour au cours d’une semaine. Le projet de loi prévoit également le financement de milliers d’agents de patrouille frontalière, d’agents d’asile et de juges de l’immigration supplémentaires pour faire face à l’augmentation continue, ainsi que de 100 « machines d’inspection de pointe pour aider à détecter et arrêter le fentanyl », selon la Maison Blanche. Cependant, de nombreux détails spécifiques du projet de loi n’ont pas encore été divulgués, y compris le montant de l’aide promise à l’Ukraine si le projet de loi était adopté. Biden a qualifié le projet de loi de « victoire pour l’Amérique ».

Lectures complémentaires

PLUS DE FORBESTrump redouble d’attaques sur les accords frontaliers après que Biden a promis des réformes dures

PLUS DE FORBESL’accord sur la sécurité des frontières et l’aide à l’Ukraine fait dérailler à cause de l’intervention de Trump

Envoyez-moi un pourboire sécurisé.