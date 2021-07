Voici pourquoi toucher la corde de Rath Yatra est considéré comme de bon augure

Le temple Jagannath à Puri est l’un des sites religieux hindous les plus vénérés du pays. Le sanctum sanctorum conserve une longue histoire d’antiquité religieuse et culturelle. Les préparatifs du Rath Yatra, organisé chaque année, commencent tôt avec la fabrication de nouveaux chars. Le festival qui dure une bonne quinzaine de jours attire des milliers de fidèles, cependant, cette année, en raison des restrictions de Covid-19, aucun fidèle n’est autorisé à visiter le site. Le rituel de tirer le char du 12 juillet n’a été accompli que par les serviteurs du temple qui avaient subi des tests Covid-19 avant la fête.

De nombreux fidèles sont déçus car ils n’auront pas la chance de tirer le char ou de toucher la corde. Mais savez-vous pourquoi les gens sont si impatients de toucher une simple corde d’un char ?

Les dévots croient que le char sacré de Lord Jagannath est l’incarnation du dieu lui-même dont l’âme se trouve à l’intérieur des divinités placées sur les chars.

C’est la seule occasion une fois par an où les divinités du Seigneur Jagannath, du Seigneur Balbhadra et de la Déesse Subhadra sortent du temple pour donner une audience aux fidèles. Comme les non-hindous ne sont pas autorisés à entrer dans le temple, c’est la seule occasion pour tous d’avoir un aperçu de la trinité. Les fidèles pensent que c’est la seule occasion de ressentir les bénédictions du Seigneur Jagannath et ainsi chaque visiteur souhaite toucher la corde qui est fixée au char pour le tirer.

Les dévots considèrent que toucher la corde du Seigneur Jagannath purifiera tous leurs péchés et les libérera du cycle de renaissance, comme le croit la religion hindoue. La dévotion est telle qu’il y a quelques décennies, les fidèles sacrifiaient leur vie après être soudainement tombés sous les roues du char. Cependant, l’administration du temple a pris toutes les mesures pour empêcher un tel incident.

Symboliquement, il est également dit que le char agit comme l’esprit où le Seigneur enseigne à ses fidèles comment être l’aurige de son esprit et comment le diriger et le contrôler.

Les chars du Seigneur Jagannath, du Seigneur Balabhadra et de la Déesse Subhadra sont fabriqués à partir des bûches de bois de Neem et d’autres arbres. Plus tard, une fois le Rath Yatra terminé, les chars sont démontés et utilisés comme bois de chauffage dans la cuisine du temple.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici