Voici pourquoi Taylor Swift a sauté les matchs des Chiefs

Attention à tout le monde dans un état de 🌀 dû au fait que Taylor Swift a raté les deux derniers matchs de Travis Kelce : il n’y a pas de drame à trouver.

Taylor et Travis sont toujours aussi forts, et une source a finalement expliqué pourquoi elle n’était pas présente au match des Chiefs du 22 septembre contre les Falcons d’Atlanta *et* au match de l’équipe du 29 septembre contre les Chargers de Los Angeles. Il s’avère que Taylor (1) travaille simplement tard parce qu’elle est chanteuse, et (2) fait face à des problèmes de sécurité.

David Eulitt // Getty Images Taylor arrive au stade Arrowhead pour le premier match de la saison des Chiefs.

Selon un initié qui a parlé à Page six, L’absence de Taylor n’est pas, comme le dit le média, « un signe qu’elle est en désaccord avec l’ailier rapproché du chef de Kansas City ». Elle a plutôt été occupée par les répétitions de la tournée Eras avant son spectacle du 18 octobre à Miami. En plus de cela, le musicien préfère assister aux matchs à domicile de Travis au Arrowhead Stadium car la sécurité est plus facile à gérer.

« Si elle se rend dans un endroit autre qu’Arrowhead, il y a des problèmes de sécurité », a expliqué la personne proche du site. « Elle a travaillé avec Arrowhead tellement de fois qu’ils se sentent à l’aise. Pour aller dans toutes sortes de stades différents, il faut envoyer une équipe à l’avance.

Pour information, les Chiefs ont beaucoup de matchs à domicile cette saison auxquels Taylor peut assister lorsqu’elle n’est pas occupée sur la tournée Eras (nous avons rassemblé un calendrier complet ci-dessous), alors restez à l’écoute. Pendant ce temps, il semble peu probable que Travis puisse faire beaucoup plus d’apparitions dans la série concernée étant donné qu’il est au cœur de la saison de la NFL.