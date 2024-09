Voici pourquoi tant de films musicaux sortiront à l’automne 2024

Parmi les points forts du calendrier cinématographique à venir, on compte de nombreuses comédies musicales qui seront projetées à l’écran : le film de Warner Bros. avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga « Joker : Folie à Deux » (4 octobre), le drame policier mélodieux de Netflix « Emilia Pérez » (en sortie limitée le 1er novembre), l’adaptation par Universal de la comédie musicale de Broadway « Méchant » (22 novembre), la quête de princesse de Netflix « Spellbound » (22 novembre), le dessin animé de Disney « Vaiana 2 » (27 novembre) et une préquelle en CGI, « Mufasa : Le Roi Lion » (20 décembre).

Et cette longue liste n’inclut pas encore les films à succès liés à la musique actuellement sur le circuit des festivals de cinéma d’automne et qui pourraient encore obtenir des dates de sortie dans les mois à venir : le biopic de Maria Callas de Pablo Larraín, « Maria », avec Angelina Jolie, le long métrage apocalyptique de Joshua Oppenheimer, « The End », l’histoire se déroulant en Corée du Sud d’Anderson Paak, « K-Pops », et le premier film de Rebel Wilson, « The Deb ».

Il est rare qu’une période de trois mois offre un tel volume et une telle variété dans le genre musical : des aventures animées et des titres live-action, des programmes pour toute la famille et des défis plus audacieux et décalés. Un seul est une adaptation d’un spectacle de scène bien connu. (Enfin, techniquement, la moitié d’un spectacle de scène, depuis « Wicked ») sera divisé en deux versements et les photos publiées à un an d’intervalle.)

Ariana Grande joue Glinda dans « Wicked » d’Universal. (Photos Universal)

Alors, qu’est-ce qui se cache derrière le déluge de chansons et de danses de cette année ? Tout comme « Chicago » de 2002 est devenu un succès après les attentats du 11 septembre et « La La Land » de 2016 a servi de baume après la victoire électorale de Trump, cette forme de musique a été particulièrement populaire pendant ou après des périodes sans précédent. Dans le contexte actuel (par exemple, une pandémie mondiale, une récession nationale, une élection présidentielle cruciale), les films de cette année pourraient offrir au public les résolutions à l’écran dont il a besoin.

« Il n’est pas surprenant que lorsque nous traversons des moments d’adversité sociale et économique, et qu’il semble que nous ayons été fracturés de manière irréparable, la comédie musicale puisse intervenir avec un message utopique d’espoir et de résilience », déclare Desirée J. Garcia, professeure agrégée au Dartmouth College et auteur de « The Movie Musical ». « C’est un genre qui s’est prêté à une fin de rassemblement et au dépassement de toute forme de division et de conflit existant. »

Mais ce n’est pas parce que les personnages se mettent soudainement à chanter des paroles que leurs histoires sont toutes des divertissements échappatoires. « Des films comme « Gold Diggers of 1933 » qui étaient une réponse à la Grande Dépression, ou « Un violon sur le toit » « Les comédies musicales « Cabaret », parues dans les années 1970, parlaient vraiment du côté obscur de l’humanité », ajoute Garcia. « Ces comédies musicales ont fait un véritable commentaire sur ce que le monde était devenu et ont renvoyé la société à elle-même de manière très réelle. Et c’est précisément le cynisme et la désillusion de ces époques que la comédie musicale a historiquement servi de précepte. »

Mufasa, Eshe et Taka — interprétés respectivement par Aaron Pierre, Thandiwe Newton et Kelvin Harrison Jr. — dans « Mufasa : Le Roi Lion » de Disney. (Disney)

Même au milieu de l’incertitude de L’ère du cinéma d’aujourd’hui les comédies musicales peuvent encore percer au box-office. « La Petite Sirène » et « Wonka » figuraient parmi les films les plus rentables de 2023, « Wish » et « Trolls Band Together » rapportant également plus de 200 millions de dollars dans le monde.

« Les comédies musicales ont le potentiel de devenir des blockbusters car elles attirent généralement un grand nombre de familles », explique Kevin Goetz, fondateur et directeur général de Screen Engine/ASI, une société d’études de marché et d’analyse de données. M. Goetz a déclaré au Times que si les films visaient auparavant à attirer les quatre quadrants (publics masculin et féminin, moins de 25 ans et plus), les titres d’aujourd’hui doivent attirer une majorité de huit octants : garçons, filles, mamans, papas, adolescents, adolescentes, hommes et femmes sans parents.

« Vous avez un véritable succès fulgurant lorsque cela plaît à six ou sept de ces octants », dit-il, citant « Wonka », qui a rapporté 632 millions de dollars dans le monde. « Wonka » était tout à fait charmant et, comme il est sorti pendant la période des fêtes – la période idéale pour les films familiaux – il est devenu le film de compromis idéal : « Quelqu’un dans ma famille veut vraiment le voir, il a l’air assez amusant, j’irai le voir avec lui. » Il a suffi à attirer des électeurs des huit groupes démographiques, et par conséquent, il a très bien marché.

Tilda Swinton et Michael Shannon dans le film musical apocalyptique « The End ». (Félix Dickinson/NEON)

Comme « Wonka » et « La Petite Sirène » Les quatre comédies musicales dont la sortie en salle est prévue plus tard cette année « ne représentent pas de grands changements artistiques, rien de trop audacieux et inhabituel », déclare Karie Bible, historienne du cinéma et analyste du box-office chez Exhibitor Relations. « Je ne pense pas qu’elles représentent de gros risques, simplement parce qu’elles sont toutes basé sur une propriété intellectuelle appréciée donc ils ont déjà un public intégré.

Le fait que les deux comédies musicales relativement originales de la saison – « Emilia Pérez », le film policier mexicain sur la transition sexuelle qui a remporté le prix du jury et le prix de l’actrice à Cannes plus tôt cette année, et « Spellbound », un film d’animation fantastique avec un casting de stars et des chansons du duo de « Raiponce » Alan Menken et Glenn Slater – soient diffusées en avant-première sur Netflix est assez logique. « Elles peuvent vraiment réussir en streaming parce que ces plateformes ont la capacité de trouver de manière chirurgicale les personnes qui les intéressent », explique Goetz.

« Spellbound » de Netflix présente des chansons originales d’Alan Menken et Glenn Slater. (Animation Skydance / Netflix)

Comédies musicales ou autres, la barrière à conquérir le public des salles de cinéma Le prix des films au cinéma reste plus élevé que jamais. « Le monde a changé, et ce qui se passe dans le monde du cinéma en ce moment, c’est que l’on voit plus de gens aller au cinéma, mais ils voient beaucoup moins de films », explique Goetz. « Si vous demandez aux gens de quitter leur domicile pour aller au cinéma et de dépenser plus de 70 $ pour les billets, les concessions et le stationnement d’une famille de quatre personnes, vous avez intérêt à proposer une offre suffisamment importante pour que ce soit l’un des rares films qu’ils voient par an. »