Voici pourquoi Tamannaah Bhatia ne fait pas d’apparition publique avec Vijay Varma alors que leur relation est qualifiée de coup publicitaire? [Exclusive]

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma, qui sont les nouveaux tourtereaux de Tinsel Town, ont été sur le radar des internautes après la sortie de leur premier court métrage ensemble, Lust Stories 2. Certains prétendent que leur histoire d’amour était fausse et que c’était juste un coup de pub pour la promotion de leur film. Mais Vijay, dans sa dernière interview, a fermement réfuté ces affirmations et a admis qu’il est follement amoureux de Tamannaah et qu’il est extrêmement heureux dans sa vie. Mais il y a encore quelques cas qui font croire à beaucoup qu’ils sont en fait un couple.

Regardez la vidéo de Tamannaah devant la populaire pizzeria.

Dernièrement, Tamannaah a fait deux apparitions publiques, mais elle n’était pas avec Vijay. Tout d’abord, elle a été repérée à l’extérieur d’une pizzeria, et on prétend que c’est son coin préféré pour se gaver de pizza, et elle était toute seule là-bas. Une autre apparition publique de l’actrice de Baahubali a eu lieu à la pendaison de crémaillère de Kanika Dhillon, où elle est venue en solo, et cela a soulevé beaucoup de sourcils.

Un initié révèle « Tamannaah et Vijay sont très amoureux, mais vous ne les verrez jamais comme le couple habituel ; ils aiment être dans leur espace, et Vijay est actuellement occupé par ses engagements professionnels et, par conséquent, il ne fait rien apparitions publiques ; c’est aussi une personne très privée et il ne veut jamais que l’on parle davantage de sa vie personnelle que de sa vie professionnelle, et il en va de même pour Tamannaah ».

Tamannaah aussi, dans son interview, a appelé Vijay son endroit heureux, et récemment Vijay a appelé sa dulcinée la déesse du cinéma après que sa chanson Kaavaalaa soit devenue une sensation avec Rajnikanth. « C’est quelqu’un que j’admire vraiment. C’est quelqu’un avec qui je me suis lié de manière très, très organique. Avec les femmes très performantes, nous avons ce problème, nous pensons que nous devons travailler dur pour tout. Quand quelque chose est si simple et vous n’avez pas à marcher sur des œufs pour être simplement vous-même parce que je pense qu’en Inde, nous avons aussi ce qu’une femme doit changer toute sa vie pour quelqu’un. C’est une personne à qui je tiens profondément et oui, c’est mon endroit heureux. »