Voici pourquoi Sushmita Sen se tient à l’écart du drame du divorce de Charu Asopa et de son frère Rajeev Sen [Exclusive]

Le drame du divorce de Charu Asopa et Rajeev Sen s’est de nouveau enflammé alors que le couple a commencé à se blâmer pour la raison de leur séparation. Alors que Charu a allégué que Rajeev avait eu une liaison extraconjugale pendant sa grossesse, elle a même affirmé qu’il l’avait trompée et malgré cela, elle a continué à être en couple avec lui. Alors que Rajeev a dit qu’il devrait y avoir un test de détecteur de mensonges car Charu parle beaucoup de choses inutiles. Jusqu’à présent, les fans ont été divisés et ont retiré leur conclusion sur qui pourrait avoir raison et tort.

Au milieu de tout cela, le silence de Sushmita Sen a attiré beaucoup de regards, car elle a été la première à réagir à leur réconciliation. L’actrice d’Aarya a exprimé sa joie qu’ils se retrouvent dans le post de Charu. Charu a récemment célébré le premier anniversaire de sa fille Ziana sans Sushmita et Rajeev car elle avait confirmé que l’actrice n’assisterait pas à la célébration.

Une source proche nous révèle pourquoi Sushmita ne parlera jamais de la séparation de Charu et Rajeev en public, “Sushmita Sen ne veut pas entrer dans ce single de boue, oui elle a réagi à leurs retrouvailles, mais pour l’instant, elle se tient à l’écart de ce drame car elle est une personne très privée et n’aime pas la façon dont les choses se passent entre eux en public et elle sait que sa seule réaction ne fera qu’ajouter de l’huile sur le feu, elle a donc choisi de prendre ses distances, et ce n’est pas ça elle ne se soucie pas de son frère ni même de Charu. ”

La source ajoute en outre : ” Sushmita partage un excellent lien avec Charu et peu importe ce que leur amitié continuera. Comme vous venez de voir comment Renee a souhaité joyeusement à Ziana pour son premier anniversaire, cela ne fait que montrer qu’ils sont très proches d’elle “, a conclu la source .