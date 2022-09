Voici pourquoi Shehnaaz Gill n’a pas publié contrairement à d’autres sur Sidharth Shukla lors de son premier anniversaire de décès [Exclusive]

Cela fait un an que l’idole de la télévision Sidharth Shukla a quitté le monde. Le 2 septembre, le vainqueur de Bigg Boss 13 a rendu son dernier souffle et a laissé tout le monde profondément attristé et bouleversé. Shehnaaz Gill, qui était la plus proche de l’acteur, était engourdi par sa mort, mais la vie continue. Shehnaaz Gill a également mis son pied courageux en avant et avance lentement. Alors que les proches de Sidharth se souvenaient de l’acteur via leurs publications sur les réseaux sociaux, Shehnaaz s’en est tenue à l’écart et a laissé ses fans et les gens se demander pourquoi elle ne s’est pas souvenue de l’acteur aujourd’hui.

Shehnaaz Gill ne publiera jamais rien concernant Sidharth Shukla sur ses réseaux sociaux.

Une source proche de BollywoodLife informe : “Shehnaaz Gill ne publiera jamais rien concernant Sidharth sur ses réseaux sociaux. La première et la dernière chose qu’elle a faite après la mort de Sidharth a été de lui rendre hommage à travers une chanson des plus sincères Tu Yaseen Hai. Shehnaaz était extrêmement proche de Sid et elle savait qu’il était une personne extrêmement privée et n’aimerait jamais qu’on en parle publiquement. Shehnaaz a sa mémoire pour la vie et la gardera pour elle. Pour elle, Sid est toujours présente avec elle. Les fans de SidNaaz comprendra certainement cette décision de Sana.”

La source ajoute en outre : “Shehnaaz Gill a agi de manière très normale ce jour-là car elle ne veut pas être faible mais a choisi de rester à l’écart des regards des médias. Shehnaaz est actuellement la personne la plus forte que nous connaissions, car elle est préparée au meilleur et au pire. comme elle a appris que la vie est imprévisible de la manière la plus difficile l. La fille veut qu’on parle de sa vie professionnelle et non personnelle et par conséquent, elle n’a rien posté sur Sidharth contrairement à d’autres lors de son premier anniversaire de mort “. Les quelques amis de Sidharth et d’autres anciens membres de Bigg Boss 13 comme Mahira Sharma, Shefali Zariwala, Kushal Tandon, Vindu Dara Singh et bien d’autres se sont souvenus de l’acteur. Sidharth, tu nous manques beaucoup !

