Voici pourquoi Rihanna et A$AP Rocky ont révélé des photos de bébé

L’exclusivité Fenty la plus chaude n’est pas la musique tant attendue de Rihanna ou même sa ligne de lingerie Savage, c’est un adorable premier regard sur son petit garçon.

Samedi, Rih et A$AP ont publié de manière inattendue des photos de leur fils pour la première fois depuis que Rihanna a accouché en mai. En plus d’un TikTok qui fait fondre le cœur, Jason Lee a déclaré que Rih avait donné les photos à Hollywood débloqué afin que les “médias noirs” puissent obtenir le scoop avant que les paparazzi ne publient des photos non autorisées.

Rih a donné naissance à leur fils le 13 mai 2022, mais jusqu’à présent, ils ont gardé leur paquet de joie super privé. Les nouveaux parents ne sont jamais sortis avec leur nouveau bébé ni même annoncé son nom. Il semblait qu’ils prévoyaient d’attendre plus longtemps pour présenter leur bébé au monde, mais Lee a révélé que les paparazzi leur avaient forcé la main.

Après que les adorables photos de bébé aient accumulé des millions de vues, beaucoup se sont demandé pourquoi Lee avait reçu le premier appel sur les plus grands magasins de divertissement. Le blogueur controversé s’est rendu sur Twitter pour expliquer que Rihanna avait tendu la main pour donner la priorité à un média “noir” avant que d’autres photos ne soient divulguées. Jason a taquiné qu’il “casserait Internet” et n’a pas déçu.

“Depuis que les nouvelles photos d’ASAP et du bébé de Rihanna sont sorties, laissez-moi vous raconter comment cela s’est passé. Hier, elle m’a envoyé un FaceTime pour me dire que des paparazzi avaient pris des photos non autorisées de leur bébé et prévoyaient de les libérer. Alors elle a dit que si quelqu’un allait le publier, elle voulait que je le fasse », a tweeté Lee.

Il a sympathisé avec la presse implacable qui a gâché un moment sacré pour la jeune famille. Lee a qualifié le patron de Rih et Rocky de mouvement d’honneur, soulignant que les graines de célébrités sont “interdites à HU”.

“Elle voulait que BLACK MEDIA soit la seule à le faire car elle n’allait pas avoir le choix. Tout d’abord, je suis honoré qu’ils me fassent confiance et un peu triste qu’il en soit ainsi. J’aimerais qu’ils aient le choix. Les enfants sont interdits ici à HU. Je suppose que certaines personnes ne s’en soucient pas.

Lee a également souligné une plainte courante selon laquelle les médias noirs ne reçoivent souvent pas la priorité ni même l’accès aux stars et aux projets noirs grand public.

«Mais ce qui est le plus révélateur, c’est comment, au milieu de la révélation de son bébé sans son approbation, elle voulait que les médias noirs le publient en premier. Je souhaite que plus de gens pensent aux médias noirs comme celui-ci », a ajouté Lee.

D’autres célébrités privées, comme Beyoncé, bénissent notoirement leurs fans avec des décharges de photos et des candids pour ruiner la valeur des images non autorisées. King Bey est si discrète qu’elle a toujours le monde qui attend ces changements de jeu Renaissance visuels.

Rihanna a également posté une vidéo super douce de son bébé sous-titrée “piraté”. Le court clip du bébé heureux riant dans son siège auto est instantanément devenu viral et a déjà accumulé 3,8 millions de vues sur TikTok. Ces chiffres révolutionnaires sur Internet prouvent à quel point cela peut faire une différence pour les célébrités de prendre le contrôle de leur vie privée et de donner un accès prioritaire aux points de vente noirs.

Plus tard samedi, TMZ a publié des photos de style paparazzi de la séance photo de Rih et A$AP sur la plage. Il semble que ce moment de vendredi était censé être la révélation du bébé jusqu’à ce que la situation ne leur laisse pas le choix.

Que pensez-vous du fait que Rihanna arrête les paparazzi en divulguant elle-même les premières photos de son bébé ?