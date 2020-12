Est-ce que Rihanna avoir de l’amour dans le cerveau?

La chanteuse suscite des rumeurs d’amour après avoir été repérée avec A $ AP Rocky à New York pendant le week-end. Selon Page six, l ‘artiste « Umbrella » et le rappeur « Everyday » ont été vus traîner avec des amis au Beatrice Inn le 29 novembre.

« Ils étaient là samedi, avec un petit groupe d’amis et un peu de sécurité », a également déclaré un témoin à E! Nouvelles. «Ils se sont assis dans l’arrière-boutique derrière un rideau. Tous portaient des masques quand ils sont entrés, on pouvait le voir, mais ils n’étaient pas extérieurement affectueux quand ils entraient ou sortaient – comme, ne se tenant pas la main ou quoi que ce soit.

Alors que les sources disent Gens et Divertissement ce soir les stars se fréquentent, ni Rihanna ni A $ AP Rocky n’ont commenté publiquement les reportages. E! News a également contacté leurs représentants pour obtenir des commentaires.

Ce n’est pas la première fois que les deux ont suscité des spéculations. En décembre 2019, Rihanna et A $ AP Rocky ont foulé ensemble le tapis rouge aux Fashion Awards à Londres. Les fans ont continué à remettre en question leur statut après l’annonce en janvier 2020 selon laquelle Rihanna et Hassan Jameel avait mis fin à leur relation de trois ans et RiRi a été aperçue avec A $ AP Rocky au concert-bénéfice de la journée Yams 2020 plus tard ce mois-là.