Voici pourquoi Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont fait une visite urgente et précipitée dans leur nouvelle maison [Exclusive]

Ranbir Kapoor et Alia Bhat ont fait la une des journaux. Le couple a fait taire le gang Boycott Bollywood avec leur film Brahmastra réalisé par Ayan Mukerji. Les deux ont également été appréciés pour leur chimie, dont les fans ont pu être témoins après le mariage du duo en avril 2022. Le couple a été occupé à donner des interviews pour des interviews, où ils se dévoilent également. Aujourd’hui, sur La veille de l’anniversaire de Ranbir Kapoor, le couple avait pris une pause de tous les engagements de travail occupés et s’était également reposé avant la petite mais amusante fête qui les attend le soir. Cependant, ils ont dû faire une visite précipitée et urgente sur leur nouveau chantier de construction de maisons à Bandra. Alia et Ranbir étaient tous deux vêtus de leurs tenues confortables et décontractées. Les deux ont été vus en train de discuter de diverses choses avec leur architecte d’intérieur.

Pourquoi Ranbir Kapoor et Ali Bhatt ont-ils visité leur nouvelle maison ?

Maintenant, nous apprenons pourquoi les deux ont dû se précipiter sur le chantier avec une telle urgence. Une source au courant des détails nous apprend qu’Alia et Ranbir souhaitaient vérifier et finaliser quelques aspects et l’esthétique de la maison qui font partie de leur plan de babyproofing. Les deux auront bientôt leur premier enfant. “Ils pourront peut-être déménager dans leur nouvelle maison dans quelques mois. Ils veulent que la maison soit à l’épreuve du bébé et, par conséquent, ils voulaient voir et donner leur approbation à quelques choses qui sont sur le point de faire partie de leur maison et font également partie de l’esthétique extérieure”, a déclaré la source. La source a en outre révélé : “Ils ont quelques invités qui viennent à la maison ce soir. Alia avait examiné les arrangements, mais ils ne pouvaient pas reporter cela plus tard car l’architecte d’intérieur attendait déjà qu’ils prennent quelques décisions avant de continuer. plus loin avec l’approvisionnement en matériaux pour leur maison.”

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor dans leur maison WIP

Alia Bhatt veut continuer à travailler

Alia et Ranbir ont été occupés par leurs engagements professionnels. Alia a beaucoup voyagé et fait la promotion de leur film et elle a affirmé qu’elle voulait être une mère qui travaille. Ranbir a également été vu à plusieurs reprises être là pour Alia, n’essayant pas ouvertement de l’aider, car il sait qu’elle est indépendante et peut prendre soin d’elle-même. Mais il garde un œil sur elle. Les deux forment un couple formidable, qui n’est peut-être pas trop fan de PDA mais qui est tout de même fou l’un de l’autre.

Ranbir Kapoor envisage de faire une pause après l’arrivée de bébé ?

Fait intéressant, dans l’une des interactions avec les médias, Ranbir avait révélé qu’il souhaitait prendre un congé à l’arrivée du bébé et être papa à la maison. Alia n’a pas tardé à plaisanter, “Il restera à la maison pendant que je sortirai.” Les deux semblent être parfaitement prêts pour la nouvelle dynamique de leur relation avec un nouveau membre adorable qui entrera bientôt dans leur vie.