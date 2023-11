Voici pourquoi nous surveillons la situation de consommation de liquidités d’ESS Tech (NYSE:GWH)

Ce n’est pas parce qu’une entreprise ne gagne pas d’argent que les actions vont baisser. Par exemple, les sociétés de biotechnologie et d’exploration minière perdent souvent de l’argent pendant des années avant de réussir avec un nouveau traitement ou une découverte de minéraux. Mais si l’histoire vante ces rares succès, ceux qui échouent sont souvent oubliés ; qui se souvient de Pets.com ?

Compte tenu de ce risque, nous avons pensé examiner si Technologie ESS (NYSE : GWH) les actionnaires devraient s’inquiéter de sa consommation de liquidités. Dans cet article, nous définissons la consommation de trésorerie comme son flux de trésorerie disponible annuel (négatif), qui correspond au montant d’argent qu’une entreprise dépense chaque année pour financer sa croissance. Commençons par examiner la trésorerie de l’entreprise par rapport à sa consommation de trésorerie.

Quelle est la durée de la trésorerie d’ESS Tech ?

Une piste de trésorerie est définie comme le temps qu’il faudrait à une entreprise pour se retrouver à court d’argent si elle continuait à dépenser au rythme actuel de consommation de trésorerie. En septembre 2023, ESS Tech disposait de 125 millions de dollars de liquidités et n’avait aucune dette. L’année dernière, l’entreprise a dépensé 71 millions de dollars. Par conséquent, à partir de septembre 2023, il disposait d’environ 21 mois de liquidités. Bien que cette piste de trésorerie ne soit pas trop inquiétante, les détenteurs sensés regarderaient au loin et réfléchiraient à ce qui se passerait si l’entreprise manquait de liquidités. Comme illustré ci-dessous, vous pouvez voir comment ses liquidités ont évolué au fil du temps.

Comment la consommation de trésorerie d’ESS Tech évolue-t-elle au fil du temps ?

À notre avis, ESS Tech ne génère pas encore de revenus d’exploitation significatifs, puisqu’elle n’a déclaré que 4,8 millions de dollars au cours des douze derniers mois. Par conséquent, pour les besoins de cette analyse, nous nous concentrerons sur la façon dont la consommation de trésorerie évolue. Même si cela ne nous enthousiasme pas, la réduction de 24 % de la consommation de trésorerie d’une année sur l’autre suggère que l’entreprise peut continuer à fonctionner pendant un certain temps. Mais il est clair que le facteur crucial est de savoir si l’entreprise va développer ses activités à l’avenir. Alors vous voudrez peut-être jeter un oeil à dans quelle mesure l’entreprise devrait-elle croître au cours des prochaines années.

Serait-il difficile pour ESS Tech de lever plus de liquidités pour sa croissance ?

Même si l’entreprise a récemment réduit sa consommation de liquidités, les actionnaires devraient néanmoins considérer à quel point il serait facile pour ESS Tech de lever davantage de liquidités à l’avenir. L’émission de nouvelles actions ou l’endettement sont les moyens les plus courants pour une société cotée de lever plus d’argent pour son activité. Généralement, une entreprise vend elle-même de nouvelles actions pour lever des liquidités et stimuler la croissance. En examinant la consommation de trésorerie d’une entreprise par rapport à sa capitalisation boursière, nous obtenons un aperçu du degré de dilution des actionnaires si l’entreprise avait besoin de lever suffisamment de liquidités pour couvrir la consommation de trésorerie d’une autre année.

Étant donné qu’elle a une capitalisation boursière de 204 millions de dollars américains, les 71 millions de dollars américains de consommation de liquidités d’ESS Tech équivalent à environ 35 % de sa valeur marchande. Ce n’est pas anodin, et si l’entreprise devait vendre suffisamment d’actions pour financer une autre année de croissance au cours actuel de l’action, vous assisteriez probablement à une dilution assez coûteuse.

À quel point la situation de consommation de liquidités d’ESS Tech est-elle risquée ?

Sur cette analyse de la consommation de trésorerie d’ESS Tech, nous pensons que sa trésorerie est rassurante, tandis que sa consommation de trésorerie par rapport à sa capitalisation boursière nous inquiète un peu. Nous ne pensons pas que sa consommation de liquidités soit particulièrement problématique, mais après avoir examiné l’ensemble des facteurs évoqués dans cet article, nous pensons que les actionnaires devraient surveiller son évolution au fil du temps. Il est important que les lecteurs soient conscients des risques qui peuvent affecter les opérations de l’entreprise, et nous avons sélectionné 4 signes avant-coureurs pour ESS Tech que les investisseurs doivent connaître lorsqu’ils investissent dans des actions.

