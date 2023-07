Voici pourquoi nous sommes optimistes sur ce titre à méga capitalisation et prudents sur ce nom de santé

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Bénéfices et inflation Watch J & J Perspectives solides pour Meta 1. Bénéfices et inflation Les actions américaines ont légèrement augmenté lundi, le Dow Jones bondissant de plus de 150 points, se redressant après une semaine difficile pour les principaux indicateurs de Wall Street. Nous attendons les résultats du deuxième trimestre vendredi, en commençant par des données financières comme Club holding Wells Fargo (WFC). Les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) seront publiées mercredi, ce qui donnera au marché une meilleure lecture de la situation de l’inflation. Dans l’ensemble, il y a beaucoup d’incertitude pour l’économie américaine alors que l’inflation reste élevée et que la Réserve fédérale réfléchit à un nouveau resserrement monétaire afin de refroidir un marché du travail résilient. 2. Regardez J & J Nous attendons les plaidoiries finales dans un procès contre le talc contre Johnson & Johnson (JNJ) intenté par un jeune de 24 ans en Californie qui prétend que l’amiante dans les produits de talc de J & J a causé son cancer. Les risques juridiques potentiels auxquels le géant pharmaceutique est confronté pourraient avoir un impact sur le cours de son action. La société a fait face à une série de poursuites judiciaires au cours des dernières années. J & J a maintenu que ses produits à base de talc ne contiennent pas et n’ont pas contenu d’amiante et ne sont pas cancérigènes. 3. De bonnes perspectives pour Meta Meta Platforms (META) Threads, un rival de Twitter, a signalé plus de 100 millions d’inscriptions d’utilisateurs depuis l’annonce de son lancement à la fin de la semaine dernière. Les analystes d’Evercore pensent que le nouveau produit pourrait générer 8 milliards de dollars de revenus annuels au cours des deux prochaines années, soit une augmentation de 5% par rapport à son estimation. Les actions du géant des médias sociaux ont augmenté de 134 % depuis le début de l’année au milieu d’un cycle solide pour la technologie des méga-capitalisations. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long WFC, META, JNJ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.