Voici pourquoi nous repérons des expressions humaines dans des objets non vivants

Face Pareidolia est ce que les scientifiques appellent l’erreur de notre cerveau de voir des visages humains dans des objets inanimés, dans la lune, dans les nuages, dans une fleur et un vieux mur cousu par la pluie. Cependant, ce que fait exactement un cerveau humain lorsqu’il commet cette erreur de détection d’un visage dans un objet non humain est encore inconnu. Maintenant, des scientifiques de l’Université de Sydney ont découvert que lorsque notre cerveau commet une erreur en détectant des visages là où ils ne se trouvent pas, il ne suspend pas le processus. Ces visages imaginaires ont été analysés plus avant pour les émotions de la même manière que le cerveau traite un visage humain correctement détecté. Les scientifiques ont également expliqué pourquoi nous voyons ces visages en premier lieu.

Selon les scientifiques, la détection des visages se produit à une vitesse très rapide dans notre cerveau. En raison de sa vitesse, le processus est sujet aux erreurs. Cependant, un mécanisme de détection des visages plus lent mais plus précis ne serait pas avantageux pour nous, soutiennent les scientifiques. Ils pensent que voir les visages plus rapidement nous donne un avantage évolutif de ne jamais manquer un visage, étant donné leur importance dans nos vies.

Le système de détection des visages dans notre cerveau joue « rapidement et librement » en appliquant un modèle grossier de deux yeux sur un nez et une bouche », a déclaré David Alais, professeur de psychologie et auteur principal de l’étude, dans un déclaration par l’Université de Sydney. le étude a été publié le 7 juillet dans les Actes de la Royal Society B.

Les scientifiques expliquent en outre pourquoi nous interprétons davantage les émotions dans de tels visages perçus dans des objets, malgré le fait que nous sachions qu’il ne s’agit pas vraiment de visages humains. « Les visages paréidoliens ne sont pas rejetés en tant que fausses détections, mais subissent une analyse des expressions faciales de la même manière que les vrais visages », a expliqué Alais plus loin. En analysant les visages, nous voulons juger rapidement si le visage perçu est un ami ou un ennemi.

Selon les chercheurs, nous allons plus loin pour attribuer des attributs émotionnels à des visages imaginés. Ces attributs sont également alimentés par nos notions préconçues sur la façon dont nous comprenons une émotion particulière.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici