Voici pourquoi McIntyre Partnerships a conservé une petite position dans Sphere Entertainment Co. (SPHR)

McIntyre Partnerships, une société de gestion de placements, a publié sa lettre aux investisseurs du quatrième trimestre 2023. Une copie de celui-ci peut être téléchargé ici. Les rendements de McIntyre Partnerships pour l’année 2023 étaient d’environ 48 % bruts et 38 % nets. Ceci est comparé au rendement de 15 % de l’indice Russell 2000 Value, qui inclut les dividendes. Son TCAC de rendement sur cinq ans est de 21 % net, avec des rendements nets de 16 % depuis sa création, contre 10 % et 6 % respectivement pour l’indice Russell 2000 Value. De plus, vous pouvez consulter les 5 principaux titres du fonds pour connaître ses meilleurs choix en 2023.

McIntyre Partnerships a présenté des actions telles que Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) dans la lettre aux investisseurs du quatrième trimestre 2023. Basée à New York, New York, Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) propose des services de divertissement et de médias en direct. Le 29 janvier 2024, l’action de Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) a clôturé à 35,15 $ par action. Le rendement sur un mois de Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) était de 4,89 % et ses actions ont gagné 45,60 % de leur valeur au cours des 52 dernières semaines. Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) a une capitalisation boursière de 1,234 milliard de dollars.

McIntyre Partnerships a déclaré ce qui suit concernant Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) dans sa lettre aux investisseurs du quatrième trimestre 2023 :

« En outre, deux investissements de longue date, GTX et MSGE/SPHR, ont enregistré des nouvelles positives au cours de l’année et ont contribué de manière significative à nos gains globaux. Pour MSGE/SPHR, la scission des deux activités s’est avérée être un catalyseur important, avec la société issue du regroupement a progressé d’environ 75 % l’année dernière. Après la rotation du printemps, j’ai transféré la majeure partie de notre investissement de MSGE vers Sphère Entertainment Co. (NYSE : SPHR), car je pensais que MSGE se négociait à une valorisation raisonnable tandis que SPHR restait fortement décoté. Depuis lors, SPHR a achevé la construction du Las Vegas Sphere, qui a reçu des critiques largement positives, et SPHR a encore apprécié. Cependant, nous avons considérablement réduit notre investissement dans SPHR. J’étais à l’aise de détenir MSGE dans une taille importante en raison de sa propriété sans effet de levier de l’arène Madison Square Garden, un lieu emblématique avec des flux de trésorerie stables et une croissance modeste. Après la scission, SPHR n’est plus propriétaire de l’arène et constitue plutôt une société de croissance plus risquée, avec un potentiel de hausse important, mais également des chances plus élevées d’échec. En conséquence, nous conservons une position plus petite dans SPHR. Pour l’avenir, je reste optimiste quant au Las Vegas Sphere et je pense que des développements supplémentaires dans ce domaine pourraient être un catalyseur important, quelque peu compensé par mes inquiétudes concernant le refinancement du prêt MSGN alors que SPHR supporte toujours un grand nombre de dépenses de croissance initiales.

L’histoire continue

Liste des actions des studios de cinéma et des médias d’information

Une salle bondée de cinéphiles regardant un film à succès produit par la société de divertissement.

Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) ne figure pas sur notre liste de 30 actions les plus populaires parmi les hedge funds. Nous avons discuté de Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) dans un autre article et a partagé la liste des actions à petite capitalisation les plus rentables. De plus, veuillez consulter notre Lettres aux investisseurs de hedge funds T4 2023 page pour plus de lettres d’investisseurs provenant de hedge funds et d’autres investisseurs de premier plan.

Articles suggérés :

Divulgation : Aucune. Cet article est initialement publié sur Singe initié.