Voici pourquoi Marlo Hampton croit que Bravo a retardé sa pêche

Marlo Hampton est l’invitée d’honneur de la marque de mardi nouvel épisode de Le spectacle de Jason Lee et nous avons un clip de prévisualisation exclusif pour votre plus grand plaisir.

Marlo Hampton a passé des ANNÉES en tant qu’ami de la série pendant Les vraies femmes au foyer d’Atlanta avant de devenir elle-même détentrice officielle de pêches, et maintenant qu’elle est mariée, elle révèle ce qu’elle pense être la raison du retard. Hampton apparaîtra dans l’épisode de mardi de Le spectacle de Jason Lee et dans le clip ci-dessous, Jason demande à Marlo ce qui lui a pris si longtemps pour devenir membre de la distribution sur Les vraies femmes au foyer d’Atlanta. Elle donne son opinion honnête et dit qu’elle ne pensait pas que le public pouvait s’identifier à elle.

Découvrez le clip :

« Je pense que les gens ne pouvaient pas s’identifier à mon passé », a déclaré Marlo. « Avec moi étant arrêté, avec moi étant si direct sans filtre, c’était juste beaucoup, c’était juste pour le réseau, pour les gens. C’était comme qui est cette fille de Floride qui n’est pas excisée ?

Es-tu d’accord avec Marlo ? Était-ce la raison ou non?

Connectez-vous pour regarder l’épisode complet de Le spectacle de Jason Lee diffusé le mardi 16 mai à 22 h HE sur REVOLT.