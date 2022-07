Voici pourquoi l’exonération fédérale des prêts étudiants pourrait bientôt arriver

Avec le coût de la fréquentation de l’enseignement supérieur qui monte en flèche et les salaires des ménages qui s’effondrent au cours des dernières décennies, de plus en plus de familles ont dû se tourner vers des prêts pour couvrir les factures universitaires de leurs enfants. Soldes moyens des prêts étudiants à l’obtention du diplôme ont presque triplé depuis 1980, passant d’environ 12 000 $ à plus de 30 000 $ aujourd’hui.

L’encours de la dette d’éducation du pays dépasse désormais 1,7 billion de dollars et représente un fardeau plus lourd pour les ménages que les cartes de crédit ou les dettes automobiles.