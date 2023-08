Voici pourquoi les taxes foncières varient autant d’une ville à l’autre

Andreïpopov | Istock | Getty Images

Les impôts fonciers peuvent représenter une dépense majeure pour les ménages, et plusieurs facteurs peuvent influer sur le montant de la facture, selon des recherches. Ces prélèvements, qui financent généralement des services publics, tels que l’éducation K-12, la police et les pompiers, peuvent être difficiles à comparer entre les juridictions. Mais il y a quatre raisons principales à ces différences : la dépendance à l’égard de l’impôt foncier, la valeur des propriétés, les dépenses locales et la classification, selon un nouveau rapport du Lincoln Institute of Land Policy et du Minnesota Center for Fiscal Excellence.

« Dans certaines communautés, les résidents locaux sont prêts à payer des impôts plus élevés, mais s’attendent à des dépenses plus élevées pour des choses comme les parcs publics et un réseau de transport public robuste », a déclaré Katherine Loughhead, analyste politique principale au Center for State Tax Policy de la Tax Foundation. « Dans d’autres communautés, les résidents sont moins intéressés par les dépenses des équipements publics, mais veulent plutôt payer moins d’impôts. » L’impôt foncier est « vraiment déterminant » en tant que source de revenus locale, mais Lughead a souligné que chaque communauté a des priorités et des objectifs budgétaires différents.

Les impôts fonciers ont « tant de variables »

« Avec les impôts fonciers, c’est assez simple », a déclaré Richard Auxier, associé principal en politique au Centre de politique fiscale d’Urban-Brookings. « Mais il y a tellement de variables. » Par exemple, il peut y avoir des restrictions d’État sur la croissance de l’impôt foncier ou des programmes d’allégement pour certains résidents, tels que les propriétaires âgés, handicapés ou vétérans.

C’est pourquoi la facture de taxes foncières de votre voisin peut être si différente de la vôtre, a expliqué Auxier. « Lorsque vous tournez les boutons sur différents points, vous obtenez des résultats différents. » En règle générale, les villes ont tendance à avoir des taux d’imposition foncière plus élevés s’il y a une forte dépendance à l’impôt foncier, de faibles valeurs foncières ou des dépenses publiques locales plus robustes, conclut le rapport. Le rapport a analysé le taux d’imposition effectif, ou les taxes en pourcentage de la valeur marchande d’une propriété, pour plus de 100 villes afin de mieux comprendre ces écarts. Le calcul comprenait également des facteurs tels que les exonérations et les crédits.

5 taux de taxe foncière effectifs les plus élevés en 2022

