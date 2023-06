Voici pourquoi les prix de la bière augmentent, selon nos données

La bière n’est plus aussi avantageuse qu’avant.

Les Américains boivent moins de bières et le secteur perd régulièrement des parts de marché au profit des spiritueux. Les entreprises brassicoles, confrontées à la hausse des coûts d’exploitation dans des domaines tels que l’emballage et le transport, ont augmenté leurs prix et réalisé des bénéfices plus importants, les consommateurs payant la facture.

Selon données du Bureau des statistiques du travail. Le taux a dépassé l’inflation globale de 4,9 % pour la même période.

Depuis 2000, la consommation de bière au détail à domicile a augmenté de plus de 72 %. Le coût de la bière a encore augmenté pour les personnes qui boivent à l’extérieur de la maison, bondissant de 102 % pendant cette période.