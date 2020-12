Les nouveaux vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna semblent remarquablement efficaces pour prévenir les maladies graves. Mais on ne sait pas dans quelle mesure ils freineront la propagation du coronavirus. En effet, les essais Pfizer et Moderna n’ont suivi que le nombre de personnes vaccinées tombées malades du Covid-19. Cela laisse ouverte la possibilité que certaines personnes vaccinées soient infectées sans développer de symptômes et puissent ensuite transmettre silencieusement le virus – surtout si elles entrent en contact étroit avec d’autres ou cessent de porter des masques. Si les personnes vaccinées propagent silencieusement le virus, elles peuvent le maintenir en circulation dans leurs communautés, mettant ainsi en danger les personnes non vaccinées. «Beaucoup de gens pensent qu’une fois vaccinés, ils n’auront plus à porter de masque», a déclaré Michal Tal, un immunologiste à l’Université de Stanford. «Il sera vraiment essentiel pour eux de savoir s’ils doivent continuer à porter des masques, car ils pourraient encore être contagieux.»

Dans la plupart des infections respiratoires, y compris le nouveau coronavirus, le nez est le principal port d’entrée. Le virus s’y multiplie rapidement, secouant le système immunitaire pour produire un type d’anticorps spécifiques de la muqueuse, le tissu humide tapissant le nez, la bouche, les poumons et l’estomac. Si la même personne est exposée au virus une deuxième fois, ces anticorps, ainsi que les cellules immunitaires qui se souviennent du virus, bloquent rapidement le virus dans le nez avant qu’il n’ait une chance de s’installer ailleurs dans le corps. Les vaccins contre le coronavirus, en revanche, sont injectés profondément dans les muscles et rapidement absorbés dans le sang, où ils stimulent le système immunitaire pour produire des anticorps. Cela semble être une protection suffisante pour empêcher la personne vaccinée de tomber malade. Certains de ces anticorps circuleront vers la muqueuse nasale et y monteront la garde, mais ce n’est pas clair combien du pool d’anticorps peut être mobilisé, ou à quelle vitesse. Si la réponse n’est pas beaucoup, alors les virus pourraient fleurir dans le nez – et être éternués ou expirés pour infecter les autres. «C’est une course: cela dépend si le virus peut se répliquer plus rapidement ou si le système immunitaire peut le contrôler plus rapidement», a déclaré Marion Pepper, immunologiste à l’Université de Washington à Seattle. «C’est une question vraiment importante.» C’est pourquoi les vaccins muqueux, comme le spray nasal FluMist ou le vaccin oral contre la polio, sont meilleurs que les injections intramusculaires pour repousser les virus respiratoires, ont déclaré des experts.

le prochaine génération de vaccins contre le coronavirus peut susciter l’immunité dans le nez et le reste des voies respiratoires, là où c’est le plus nécessaire. Ou les gens pourraient recevoir une injection intramusculaire suivie d’un rappel muqueux qui produit des anticorps protecteurs dans le nez et la gorge.

Les vaccins contre les coronavirus se sont révélés être de puissants boucliers contre les maladies graves, mais cela ne garantit pas leur efficacité dans le nez. Les poumons – le siège de symptômes sévères – sont beaucoup plus accessibles aux anticorps en circulation que le nez ou la gorge, ce qui les rend plus faciles à protéger. «La prévention des maladies graves est la plus simple, la prévention des maladies bénignes est plus difficile et la prévention de toutes les infections est la plus difficile», a déclaré Deepta Bhattacharya, immunologiste à l’Université de l’Arizona. «S’il est efficace à 95% pour prévenir les maladies symptomatiques, ce sera certainement moins que cela pour prévenir toutes les infections.» Pourtant, lui et d’autres experts ont déclaré qu’ils étaient optimistes que les vaccins supprimeraient suffisamment le virus même dans le nez et la gorge pour empêcher les personnes immunisées de le transmettre à d’autres. «Mon sentiment est qu’une fois que vous développez une forme d’immunité avec le vaccin, votre capacité à être infecté diminuera également», a déclaré Akiko Iwasaki, immunologiste à l’Université de Yale. «Même si vous êtes infecté, le niveau de virus que vous répliquez dans votre nez devrait être réduit.» Les essais vaccinaux n’ont pas produit de données sur le nombre de personnes vaccinées infectées par le virus mais n’ont pas présenté de symptômes. Quelques indices émergent cependant.