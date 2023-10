DEIR AL BALAH, Bande de Gaza –

Mahmoud Shalabi n’a pas évacué sa maison dans le nord de Gaza malgré les effrayants avertissements israéliens concernant une attaque imminente, bien plus brutale, alors qu’ils poursuivent leur guerre contre le groupe militant du Hamas.

Le travailleur humanitaire palestinien fait partie des centaines de milliers de personnes restées sur place. D’autres, qui avaient initialement tenu compte des avertissements israéliens de se diriger vers le sud, sont retournés vers le nord du territoire, où Israël affirme considérer tous ceux qui restent comme de possibles « complices » du Hamas.

Shalabi a déclaré que quitter son domicile à Beit Lahia n’avait pas de sens compte tenu des bombardements incessants sur le sud de Gaza, où Israël a exhorté à plusieurs reprises les plus d’un million d’habitants du nord comme lui à chercher refuge. Les abris surpeuplés et les pénuries d’eau et de nourriture dans le sud ont joué un rôle dans leurs décisions, ont déclaré Shalabi et d’autres personnes restées sur place.

Ils risquent la mort chez eux ou ailleurs à Gaza, ont-ils déclaré.

Partir ne serait raisonnable que si Israël cessait de cibler le sud, a déclaré Shalabi, qui travaille pour Medical Aid for Palestiniens, une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui fournit des services de santé. “Cela n’a aucun sens pour moi de quitter ma maison pour aller me faire tuer dans une tente au sud de Gaza”, a-t-il déclaré.

Les risques pour ceux qui restent dans le nord augmenteront probablement de façon exponentielle en cas d’offensive terrestre israélienne attendue, après deux semaines et demie de bombardements intenses qui ont déjà coûté la vie à plus de 6 500 personnes à Gaza, selon le Hamas. diriger le ministère de la Santé de Gaza.

Avec des dizaines de milliers de soldats massés le long de la frontière entre Israël et Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi qu’Israël se préparait à une incursion terrestre. Il a refusé de dire quand cela commencerait.

Les responsables militaires israéliens ont déclaré qu’ils étaient déterminés à écraser le Hamas en réponse à son attaque brutale du 7 octobre contre les communautés frontalières israéliennes, et l’accent sera mis sur le nord, y compris la ville de Gaza, où Israël affirme que les principaux actifs, tunnels et bunkers du Hamas se trouvent. .

Quelque 350 000 Palestiniens se trouvent toujours dans le nord de Gaza, selon les estimations israéliennes. Les responsables militaires ont exhorté à plusieurs reprises les Palestiniens à se déplacer vers le sud, mais n’ont pas précisé si la présence d’un grand nombre de civils serait un facteur dans la décision d’envoyer ou non des chars et des troupes terrestres.

Israël affirme qu’il cherche à frapper le Hamas et ne cible pas les civils, mais les responsables de la santé à Gaza affirment que bon nombre des personnes tuées sont des femmes et des enfants. Ces chiffres devraient augmenter avec une offensive terrestre, qui entraînerait probablement de violents combats dans les zones urbaines surpeuplées.

Les groupes de défense des droits internationaux ont vivement critiqué les ordres d’évacuation israéliens, affirmant qu’ils ne peuvent pas être considérés comme un avertissement efficace aux civils, selon les règles du droit international, en raison du manque d’options réalistes pour ceux qui fuient.

“Lorsque les voies d’évacuation sont bombardées, lorsque les populations du nord comme du sud sont prises dans les hostilités, lorsque les éléments essentiels à leur survie font défaut et lorsqu’il n’y a aucune garantie de retour, les populations se retrouvent face à des choix impossibles”, a déclaré Lynn. Hastings, le coordinateur humanitaire de l’ONU pour les territoires palestiniens. « Nulle part n’est sûr à Gaza. »

Ceux qui restent dans le Nord se préparent au pire. Ils vivent dans les ruines de quartiers autrefois animés et sont confrontés à de graves pénuries de carburant, de nourriture et d’eau en raison des fermetures imminentes des hôpitaux.

Les services dans le nord se sont détériorés depuis que l’ordre d’évacuation d’Israël a poussé au moins 700 000 Palestiniens à fuir vers le sud. La plupart des maisons n’ont ni électricité, ni eau, ni combustible.

Plus de 1,4 million d’habitants de Gaza sont désormais déplacés à travers cette bande étroite, sur une population de 2,3 millions d’habitants, et les abris de l’ONU sont remplis au triple de leur capacité, selon les agences de l’ONU.

Dans le nord, des quartiers entiers ont été réduits en ruines.

“Partout où il y a des débris, il y a des voitures détruites, il y a des maisons détruites. Et il est vraiment difficile de se déplacer d’un endroit à l’autre parce qu’il n’y a pas de carburant”, a déclaré Shalabi.

Il a expliqué avoir marché pendant deux heures pour trouver une boulangerie qui vend encore du pain pour nourrir sa famille de 10 personnes. Les rayons des magasins sont vides ; les habitants vivent de haricots en conserve, d’ananas et de maïs.

Le peu de carburant encore disponible, provenant souvent de stocks privés, est vendu à des prix exorbitants. Certains louent de petits moteurs de pompes à eau, exigeant 50 shekels (12 dollars) de l’heure, une somme énorme pour un habitant moyen de Gaza.

Cette semaine, Shalabi a manqué d’argent et a parcouru les pâtés de maisons délabrés pour trouver un distributeur automatique fonctionnel. Il n’y en avait pas.

Environ 50 000 personnes se sont réfugiées sur le terrain de l’hôpital Shifa, le plus grand de Gaza, dans la ville de Gaza. Le pays est submergé par un flot constant de blessés suite aux frappes aériennes, alors que de graves pénuries de carburant, nécessaire à l’alimentation des générateurs, pourraient déclencher un arrêt. Aucun nouveau carburant n’a été autorisé à entrer à Gaza depuis le raid du 7 octobre.

Pourtant, de nombreux Palestiniens choisissent de rentrer dans le nord, fatigués de se déplacer d’un endroit à l’autre sous le feu israélien alors que les abris deviennent surpeuplés et inhabitables. Les observateurs de l’ONU estiment que 30 000 personnes sont revenues.

Ekhlas Ahmed, 24 ans et enceinte de huit mois, était parmi eux.

Il y a une semaine, elle a fui la ville de Gaza après les avertissements répétés des Israéliens de se déplacer vers le sud. Elle est revenue après que la maison dans laquelle elle réfugiait avec 14 autres membres de sa famille dans le sud ait été touchée par une frappe aérienne israélienne.

“C’était un immeuble résidentiel et ils l’ont bombardé”, a-t-elle expliqué.

Ahmed, qui a un fils de 4 ans, espère un cessez-le-feu.

“J’ai très peur. Nous avons tous peur”, a-t-elle déclaré.

——



Magdy a rapporté du Caire. L’écrivain d’Associated Press, Jack Jeffrey, au Caire, a contribué à ce rapport.