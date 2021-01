Voici pourquoi les météorologues lancent des ballons météo tous les jours

Les lancements de ballons météorologiques synchronisés ont aidé les météorologues à créer des prévisions au cours des 150 dernières années, et maintenant la vieille tradition passe à la haute technologie.

Deux fois par jour – tous les jours de l’année – des météorologues du monde entier lancent des ballons météorologiques en même temps à partir d’environ 900 endroits dans le monde. Ces ballons atteignent souvent des hauteurs de 20 miles au-dessus de la Terre – ou deux fois plus haut que les avions volent généralement.

Les capteurs envoient des données vers la Terre toutes les quelques secondes alors que les vents transportent les ballons jusqu’à 200 km. Ces capteurs aident à collecter des mesures critiques de température, d’humidité, de vent et de pression atmosphérique. Sans ces informations, des prévisions météorologiques précises au-delà de quelques heures seraient presque impossibles.

Mike Newchurch, à gauche, professeur de chimie atmosphérique à l’Université de l’Alabama à Huntsville, et l’étudiante diplômée Paula Tucker préparent un ballon météo avant de le relâcher pour effectuer des recherches pendant l’éclipse solaire le lundi 21 août 2017 (AP Photo / Mark Humphrey )

La plupart de ces lancements nécessitent un ou deux météorologues. Faire des nœuds, attacher des buses et remplir des ballons avec de l’hydrogène est un devoir quotidien pour Tom Bradshaw, météorologue pour le National Weather Service à Fort Worth, au Texas. Bill Wadell, journaliste national d’AccuWeather, s’est plongé dans l’histoire – et l’avenir – de la technologie des ballons météorologiques avec Bradshaw.

« Les observations en altitude à partir de ballons, d’instruments de radiosonde attachés à des ballons, sont vraiment l’un des meilleurs moyens dont nous disposons pour obtenir des observations », a déclaré Bradshaw à Wadell.

AccuWeather Reporter a interrogé Tom Bradshaw sur les informations critiques mesurées par les ballons météorologiques. (AccuWeather / Bill Wadell)

Le capteur, qui est l’instrument radiosonde, est alimenté par une petite batterie et attaché au ballon; c’est ce qui mesure la pression, la température et l’humidité relative lors de son ascension dans l’atmosphère. Le ballon et le capteur supportent souvent des températures aussi froides que moins 139 degrés Fahrenheit, des pressions de l’air de quelques millièmes seulement de ce qui se trouve à la surface de la Terre, de la glace, de la pluie, des orages et des vitesses de vent de près de 200 mph, selon le NWS.

«Il est vraiment inégalé en termes d’obtenir des profils très détaillés de l’atmosphère en termes de température, d’humidité, de vitesse et de direction du vent depuis la surface jusqu’à environ 100 000 pieds», a déclaré Bradshaw.

Les premiers rapports de sorties synchronisées remontent à novembre 1870, lorsque des ballons ont été lancés à partir de 25 endroits à travers l’Amérique.

Le météorologue français Leon Teisserenc de Bort est également crédité d’avoir documenté l’une des premières utilisations des ballons météorologiques. Il lança des centaines de ballons météorologiques dès 1896, ce qui fut essentiel dans la découverte de la tropopause et de la stratosphère, couches de l’atmosphère terrestre.

Dans les années 1940, les météorologues de l’armée française, britannique et américaine ont travaillé ensemble pour lâcher des ballons météorologiques afin de tracer des données sur les conditions météorologiques pour les aviateurs des Nations Unies.

Les météorologues de l’armée française, britannique et américaine se réunissent pour tracer les conditions météorologiques pour les aviateurs des Nations Unies. Ci-dessus, un météorologue lâche un ballon météo le 4 mai 1943. (AP Photo)

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, le National Weather Service compte désormais 92 sites où des ballons sont lâchés chaque jour.

«Les ballons météorologiques ont subi des dizaines de mises à niveau au cours des 150 dernières années. Les radiosondes qui pesaient quelques kilos ne pèsent plus que quelques onces. Les ballons et les cordons sont biodégradables. Les lancements habités passent à la haute technologie», a déclaré Wadell.

Tom Bradshaw montre comment les météorologues utilisent des ballons météorologiques. (AccuWeather / Bill Wadell)

Mais les jours des lancements de ballons météorologiques habités sont comptés. La technologie du lanceur automatique a été développée et déployée dans certaines zones rurales des États-Unis.La technologie gonfle les ballons et prépare les instruments automatiquement, puis le moment venu, un opérateur peut appuyer sur un bouton pour libérer le ballon.

Des lanceurs automatiques sont utilisés à Del Rio, au Texas, et dans tout l’Alaska, et le programme se développera dans tout le pays. Les responsables affirment que la technologie signifie que les météorologues passeront moins de temps à préparer les ballons et en retour plus de temps à se concentrer sur la création et l’amélioration des prévisions.

« Nous continuerons à avoir cette technologie de radiosonde, cette technologie de ballon pendant un certain temps, mais cela se fera très probablement automatiquement ou de manière autonome sans que les êtres humains n’y jouent directement un rôle », a déclaré Bradshaw.

Les parachutes orange aident ces radiosondes à revenir sur Terre en toute sécurité. Selon le NWS, les instructions sont imprimées sur le côté des instruments si les gens les trouvent. Les radiosondes peuvent être renvoyées par la poste et réutilisées lors de futurs lancements de ballons météorologiques.

