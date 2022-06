Voici pourquoi les juges de la Cour suprême sont autorisés à négocier des actions

La Cour suprême des États-Unis est sous le feu des projecteurs suite à sa décision d’annuler Roe v. Wade et d’autoriser le port dissimulé d’une arme à feu à New York. Ces décisions surviennent à un moment où de plus en plus d’experts appellent à des réformes de la plus haute cour du pays.

“La Cour suprême a un besoin drastique de réforme”, a déclaré Ryan D. Doerfler, professeur de droit à l’Université de Chicago. “Dans sa forme actuelle, c’est une institution incroyablement destructrice et anti-démocratique.”

Le comité judiciaire de la Chambre des États-Unis a récemment proposé une facture qui publierait un code d’éthique pour les juges de la Cour suprême.

À l’heure actuelle, les juges de la Cour suprême sont les seuls juges fédéraux qui exempter du Code de conduitequi vise à maintenir l’intégrité et l’indépendance de la branche judiciaire du gouvernement.

“Si vous êtes membre du Congrès ou membre de l’exécutif, vous avez certaines règles de la route sur ce que signifie être un fonctionnaire”, selon Gabe Roth, directeur exécutif de Fix the Court. “Et la Cour suprême est exemptée de la quasi-totalité d’entre eux sur les cadeaux, l’hospitalité personnelle, les voyages et la divulgation.”

Les juges sont également autorisés à négocier des actions de sociétés privées, ce qui pourrait créer un conflit d’intérêts. Le juge Stephen Breyer a essuyé des critiques en 2015 après avoir échoué à se récuser dans une affaire malgré la propriété par sa femme d’actions dans la société concernée.

Selon les rapports de divulgation financière les plus récents, Breyer et le juge John Roberts détiennent des actions dans des sociétés individuelles telles que Sysco, Raythéon et Texas Instruments.

Les juges n’ont pas répondu lorsqu’on leur a demandé de commenter.

“C’est un véritable casse-tête de savoir pourquoi ils choisiraient de participer au marché d’une manière qui pourrait leur causer des ennuis et pourrait rendre le tribunal moins puissant pour les décisions commerciales majeures”, a déclaré Roth.

Cependant, tous les observateurs de la cour n’appellent pas à des réformes drastiques.

“Nous assistons à de plus en plus d’attaques contre la légitimité pure et simple du tribunal, arguant que les juges ne sont pas légitimes parce qu’ils n’atteignent pas les résultats souhaités par certaines personnes”, a déclaré Adam White, chercheur principal à l’American Enterprise Institute. Il a poursuivi: “Je pense que la critique du tribunal en dit actuellement au moins autant, peut-être plus sur les critiques que sur le tribunal lui-même.”

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les autres réformes envisagées pour la Cour suprême.