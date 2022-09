Voici pourquoi les grandes canettes dominent le marché de la bière artisanale

Coût de la vie7:14Comment les brasseurs artisanaux en sont venus à aimer la grande canette

Quiconque se promène dans les allées de bière de son magasin d’alcool local connaîtra la scène : des rangées et des rangées de bières artisanales locales, enveloppées de logos et d’œuvres d’art distinctifs et souvent colorés – le tout en hauteur, 473 ml (ou 16 oz.) canettes.

La grande canette – également connue sous le nom de tallboy, king can ou pounder – n’est pas nouvelle. La Schlitz Brewing Company, basée à Milwaukee, a commencé à les vendre dans les années 1950.

Mais c’est devenu une taille de plus en plus populaire pour la bière artisanale, une catégorie qui a surtout évité les petites canettes de 355 ml et les bouteilles en verre ces dernières années.

Selon les brasseurs de bière, la popularité de la grande canette n’est pas seulement l’attrait d’avoir plus à boire par canette.

Haydon Dewes, cofondateur de Cabin Brewing Company à Calgary, affirme que le coût d’une canette haute par rapport à une canette courte est « négligeable », du moins en termes d’aluminium supplémentaire requis pour la produire.

Les vraies raisons sont davantage liées au marketing, à la notoriété de la marque et aux tendances de la bière artisanale qui remontent à au moins une décennie.

Haydon Dewes a décrit l’ambiance de l’art sur la Super Saturation New England Pale Ale de Cabin comme une “nostalgie moderne” avec ses lignes nettes et sa police groovy. Les grandes canettes offrent aux brasseurs plus d’espace pour expliquer leur produit aux consommateurs. (Compagnie de brassage de cabine)

Les grandes canettes aident à distinguer le produit artisanal : le brasseur

“C’est nous qui disons : nous sommes de la bière artisanale, nous ne sommes pas une macro bière. Nous ne mettons pas notre bière dans des canettes courtes et la mettons dans une boîte de 36. C’est un produit haut de gamme qui vient dans un pack de quatre, ” Dewes a déclaré au coût de la vie.

Le site Web de Cabin vend ses quatre bières phares au prix de 4,50 $ pour une seule canette et en packs de quatre pour environ 17 $ à 18 $.

Dewes dit que le pack de quatre pour les grandes canettes est devenu une norme de bière artisanale, en raison des attentes de longue date sur le coût des packs de bière.

“Un pack de quatre est à peu près le même volume qu’un pack de six … et le coût est à peu près le même également”, a-t-il déclaré.

Cela permet également de le distinguer des marques non artisanales qui vendent des canettes plus petites en plus gros volume.

“Il y a quelque chose, pour le meilleur ou pour le pire, assez exclusif dans un pack de quatre. C’est comme si vous voyez un pack de quatre canettes hautes, vous savez que c’est une bière artisanale. Si vous voyez une boîte de 12 canettes courtes, votre cerveau est vous disant: “C’est une bière à petit budget. Ça doit être moins cher, sûrement.” “

Les grandes canettes représentent 80 % des ventes de bière artisanale en Ontario, selon un courriel de la LCBO. Les canettes courtes, quant à elles, ne représentent qu’environ 5 % des ventes de bières artisanales.

Les grandes canettes sont également populaires parmi de nombreuses marques de bière non artisanales, a noté la LCBO, représentant 60 % des ventes dans cette catégorie.

Avoir une boîte plus grande signifie plus d’espace à couvrir avec des illustrations et des logos distinctifs qui font une impression instantanée et indiquent aux clients exactement ce qu’ils obtiennent.

“Nous devons également dire aux gens quel est le nom de cette bière, de quel type de bière il s’agit, et aussi notre marque, toutes en quelque sorte sur un seul espace sur le côté des canettes”, a déclaré Pete Nguyen, partenaire et directeur de la création. à la Sea Change Brewing Co. d’Edmonton.

Pete Nguyen est associé et directeur de la création chez Sea Change Brewing Co., à Edmonton. (Sea Change Brewing Co.)

Le “one and done” et l’exemple d’appel

Benj Steinman, écrivain et président du magazine spécialisé américain Beer Marketer’s Insights, affirme qu’aux États-Unis, du moins, les bières artisanales ont eu du mal à atteindre les consommateurs ces dernières années.

La valeur aberrante est celle des grandes canettes, qui se vendent très bien dans les dépanneurs. Il a dit qu’ils permettaient également aux gens de ne prendre qu’une bière et de se sentir satisfaits.

“Je pense que c’est une sorte de prix attractif, et c’est une sorte de one-and-done”, a déclaré Steinman.

Les amateurs de bière artisanale sont un peu comme des ornithologues amateurs ; ils veulent juste tout. Ils veulent pouvoir en cocher autant qu’ils le peuvent.​​ – Haydon Dewes, co-fondateur de Cabin Brewing Company

Selon Dewes, la vente à l’unité permet également aux connaisseurs de bière de goûter plusieurs variétés en une seule fois.

“Au lieu de repartir avec une boîte de 12 de la même bière, vous pouvez repartir avec 12 bières différentes”, a-t-il déclaré.

“Les amateurs de bière artisanale sont un peu comme des ornithologues amateurs ; ils veulent tout. Ils veulent pouvoir en cocher autant qu’ils le peuvent.”

Merci l’alchimiste

Dewes et Steinman ont tous deux souligné Alchemist Beer, un brasseur basé au Vermont, pour avoir suscité la popularité des grandes canettes de bière artisanale avec son double IPA Heady Topper en 2011.

Alors que la plupart des bières à plus petite échelle étaient commercialisées en bouteilles à l’époque, Heady Topper se présentait dans une canette distinctive avec un art noir et argent à contraste élevé, et les instructions “Boire de la canette!” écrit le long du bord supérieur.

Selon Steinman, cela a suscité “une quantité énorme de buzz” parmi les consommateurs “craft geek connaisseurs”.

La double IPA Heady Topper de The Alchemist est largement reconnue pour avoir popularisé la tendance moderne de la bière artisanale servie dans de grandes canettes. (L’Alchimiste/Facebook)

Le co-fondateur d’Alchemist, John Kimmich, s’empresse de noter que ce n’était pas la première bière artisanale à être commercialisée dans de grandes canettes, citant des exemples tels que la Torpedo IPA de la Sierra Nevada, basée en Californie. Mais il est certainement d’accord avec l’évaluation selon laquelle Heady Topper a fait de cette pratique une popularité généralisée.

De nombreux facteurs sont entrés dans la décision, a expliqué Kimmich, notamment le fait que les canettes en aluminium entraînent des coûts de transport plus légers par rapport aux bouteilles en verre et que les bouteilles cassées sont potentiellement plus dangereuses qu’une canette écrasée.

Mais il a dit que le fait d’utiliser de grandes canettes a également aidé Alchemist à faire une déclaration majeure sur sa marque.

“Nous avons toujours voulu être en mesure de fournir à nos clients une bière de classe mondiale absolue à un prix très raisonnable et équitable, et de la présenter dans le nec plus ultra des cols bleus, un simple contenant, qui est une livre.”

De grand à petit

Bien que l’approche de la grande canette ait aidé la bière artisanale à gagner en popularité, elle l’a peut-être éloignée du consommateur de bière classique : quelqu’un à la recherche d’une grande boîte de petites canettes faciles à boire – de manière responsable – par multiples.

Ces dernières semaines, Sea Change a commencé à sortir sa Blonde Ale en courtes canettes de 355 ml dans le but d’atteindre ces clients. Selon Nguyen, cet ajout à leur pipeline habituel de grandes canettes a entraîné un processus plus coûteux.

Sea Change Brewing Co., a récemment lancé sa Classic Blonde Ale dans une petite canette de 335 ml dans le but d’atteindre un segment différent du marché de la bière. (Sea Change Brewing Co.)

“Nos coûts d’emballage sont beaucoup plus élevés pour cela, mais nous supposons que cela va nous donner accès à un marché … qui pourrait nous voir côte à côte, disons, comme un paquet de 15 ou 24 d’un produit Budweiser ou Molson.”

Nguyen, qui est l’un des principaux concepteurs de tous les étiquetages de Sea Change, a déclaré qu’il fallait également plus de travail pour adapter l’art aux petites canettes.

“Vous ne pouvez pas simplement le réduire. Alors [we] Il a en quelque sorte dû modifier certaines des proportions pour donner l’impression qu’il occupait la bonne quantité d’espace sur une petite canette.”